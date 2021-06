"Seguimos con el mismo esquema de restricciones y funcionamiento", dijo ayer a Rosario/12 el gobernador Omar Perotti, y agregó que están "efectivizando ya los pagos a los sectores en la asistencia y, con el análisis en la semana, sector por sector, por si se va consolidando el esquema de baja en los contagios. Porque hasta ahora lo único que podemos decir es no se ha disparado la curva. Pero recién en los últimos dos días hemos visto una leve retracción. Si eso se consolida, vamos a ir viendo cómo seguimos con cada uno de los sectores". Perotti describió así el contenido del decreto que entra en vigencia mañana en toda la provincia y que ratifica la no-presencialidad escolar mínimamente hasta el 14 de junio. Más adelante, el mandatario sostuvo que "lo central de esta semana es que por primera vez desde que comenzó la vacunacion, la llegada de las 172 mil dosis del viernes nos permitió vacunar hasta hoy domingo. Y vamos a tener completa la vacunación de todos los que presentan comorbilidades entre 18 y 60 años. El sábado se les dio turno a todos, y lógicamente pueden anotarse algunos más, pero en el 'disparo' de turnos de la semana ya están esos, así que empezamos bajando por personas de 59 años sin comorbilidades". La preocupación mayor sigue siendo el alto nivel de ocupación de camas, y para eso no hay demasiadas alternativas: "en lo inmediato seguimos ampliando la capacidad del sistema, pero es vital que bajen los contagios", sintetizó.

Por primera vez desde el inicio de la campaña de vacunacion, Santa Fe puede expandir el esquema. Esto lo reconoció el propio gobernador, que proyecta "sostener el esquema de cerca de 30 mil vacunas todos los días". En rigor, el jueves se aplicaron casi 24 mil dosis en toda la provincia y el viernes más de 28 mil. Ayer el número fue similar y hoy domingo hay menos turnos por la logística en diferentes territorios, pero parece superado el escollo de la presencia de vacunadores para el fin de semana. "Estamos lanzando una convocaroria para voluntarios, para no recargar a los equipos de salud, para eso llamaremos a asistentes de enfermeros y jubilados que quieran sumarse. Necesitamos más recursos humanos", adelantó Perotti, quien confirmó que "con la llegada de vacunas vamos a necesitar más gente, porque tendremos en la semana que se inicia otro lote de Sputnik 5, con algunas primeras dosis pero más de la segunda, que va a ir a completar a aquellos que recibieron la inicial en los primeros días de marzo".

Otro dato significativo que aportó el gobernador es que "en los lugares que hay dosis disponibles, los mayores de 65 y muy pronto los de 60 podrán ir sin turno a recibir la vacuna". Para esta modalidad, con los turnos en marcha para los menores de 59 años, la idea es que en los vacunatorios de cercanía los mismos equipos que trabajan en el territorio puedan vacunar a los mayores que conocen. "Para eso se pueden disponer las dosis remanentes de los turnos que no se cubren por diferentes razones, pero la idea es ir avanzando con los mayores que no se han anotado tambien", confirmó Perotti.

En cuanto a la posibilidad de compra de vacunas por parte del Estado provincial, Perotti lo condicionó a los plazos: "si a mi me entregan un millón o dos millones de dosis entre junio y julio, nosotros estamos dispuestos inclusive a pagar un precio mayor por la misma vacuna --la Sinopharm-- que le venden al Estado nacional, pero si el plazo es mayor, seguramente vamos a estar cubiertos por el esquema nacional. De hecho el acuerdo con el laboratorio Richmond para producir la vacuna Sputnik V en la Argentina garantiza inmediatamente un millón de dosis por mes, y luego irá escalando hasta multiplicar la producción", describió el rafaelino que sostuvo: "si seguimos con este ritmo de recepción de vacunas y de producción, la compra por parte de las provincias pasa a un segundo plano". Al mismo tiempo, señaló: "hemos hecho muchas gestiones, pero no las publicitamos para no generar expectativas que despues no se cubran".

Finalmente, el gobernador confirmó que mañana habrá un encuentro de gobernadores y ministros de salud con la ministra Carla Vizzotti, donde se conocerá con precisión la continuidad del programa de vacunación que, de acuerdo a la llegada de dosis desde el exterior, promete un escenario diferente antes de la llegada del invierno.