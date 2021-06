El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, apuntó este domingo contra Juntos por el Cambio al explicar que "en lugar de ser contemplativos en el marco de esta tragedia", en ese espacio político se observa "una actitud destructiva". A la cabeza de esa estrategia desestabilizadora, señaló, se encuentran la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, y el expresidente Mauricio Macri, quien según Larroque "lidera un sector desquiciado" de esa oposición.



"En la oposición se impuso el sector que lideran Macri y Patricia Bullrich", expresó Larroque. Este grupo, denunció el funcionario, es el que "apuesta al caos", el que tiene "una actitud destructiva, en lugar de ser contemplativos en el marco de esta tragedia".

"Macri lidera un sector desquiciado de la oposición, en lugar de entender que nos tenemos que unir. Es el famoso 'cuando peor, mejor'", añadió el ministro bonaerense, quien apuntó a su vez contra "un sector de los medios" que también "tiene una postura poco constructiva".

Por otro lado, se refirió a la confesión que Mauricio Macri hizo durante un programa con Juana Viale, donde contó que llegaba a su casa "a las 7 u 8 de la noche", "cerraba todo", "ponía Netflix y no quería saber nada hasta el otro día a las 7 de la mañana". "Lo que Macri expresó es que no tenía interés en representar a los argentinos", opinó Larroque en diálogo con FM Milenium.

"Tenía insensibilidad respecto a los problemas de su pueblo. (...) Si fue tan irresponsable como presidente ¿cómo va a actuar siendo oposición?", planteó el ministro en ese sentido, quien aprovechó para recordar que "Cristina Fernández de Kirchner se iba a las 11 de la noche de la Casa de gobierno".

En la entrevista de este domingo, el titular de la cartera de Desarrollo bonaerense también remarcó que "el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para conseguir más vacunas" y advirtió que quienes "no pueden comprenderlo" tienen "una tara ideológica".

Desligándose de las críticas de la oposición sobre el proceso de adquisición de vacunas, Larroque aseguró que "jamás rechazaríamos Pfizer por una cuestión ideológica".

"La campaña (de vacunación) de la provincia de Buenos Aires es ejemplar", remarcó el funcionario. "Nadie puede decir que tiene la solución mágica. Hay que ser respetuosos y humildes frente a la realidad (...) El gobierno está haciendo una gestión titánica", agregó.

La pandemia "puso al mundo patas para arriba y la Argentina ya venía con la economía patas para arriba. Ese combo es muy difícil", reconoció Larroque. Sin embargo, subrayó, el Gobierno bonaerense ha dictado múltiples medidas desde el año pasado para intentar contener la crisis económica que se agudizó con la llegada del virus.

"El 30 de abril se anunció un paquete social y nuestro ministerio incrementó su presupuesto en un 50 por ciento", precisó. También "se han tomado medidas impositivas para aliviar sectores medios y pymes".

En este momento, "hay un esfuerzo del Estado con un incremento de la Tarjeta alimentaria (...) Para mí no es IFE si o no sino cubrir con algún tipo de ingreso a los sectores donde no se esté llegando", consideró. En ese camino, concluyó, "es clave que se deslinde la política social de las disputas políticas".