La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, denunció por la 750 una serie de detenciones irregulares contra militantes peronistas tras el escrache que vivió el diputado José Luis Espert semanas atrás. La jefa comunal aseguró que en “Argentina no hay democracia” y consideró que todo el arco político debe repudiar lo que está pasando.



En concreto, Mendoza habló sobre detención de la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar y los allanamientos ordenados por la jueza Sandra Arroyo Salgado durante esta madrugada en oficinas de la Municipalidad de Quilmes y distintos domicilios particulares. “Lo que pasa es que no hay democracia en Argentina. Hay un modo que ya se conoce en este país de los años más oscuros”, advirtió.



Mendoza denunció que la persecución apunta a amedrentar a quienes militan por fuera del proyecto libertario. “Se llevaron hace minutos detenida a una militante política, que además es concejala en Quilmes, con una orden de allanamiento donde se buscaba cualquier volante que manifieste por la proscripción a Cristina para detenerla”, explicó.

En redes sociales, la intendenta de Quilmes también se pronunció con dureza. “Por pedido de Arroyo Salgado, durante esta madrugada allanaron varios domicilios particulares, más el municipio de Quilmes”, escribió. Y agregó: “Tienen incomunicada a Eva Mieri desde hace más de tres horas. Todo completamente ilegal y antidemocrático”.

“La investigación que tiene detenida a Alexia en Ezeiza, desde hace una semana, es por un pasacalle y un poco de bosta en la vereda del protegido diputado José Luis Espert”, continuó Mendoza en su cuenta de X.



“No es investigación: es persecución a la militancia política. No es justicia: es impunidad para la mafia. No es delito: es meter miedo y paralizar”, expresó, en un duro descargo en donde también posteó un video de Espert atacando sin ningún tipo de tapujo a la oposición.

Ante la pregunta de La Mañana, la intendenta de Quilmes afirmó: “Recién hablaba con los vecinos de Eva (Mier) y a la vecina de adelante le dijeron que si no abría le iban a romper la puerta a las patadas”.

“Lo que están generando es un miedo a partir de esta conducta que, obviamente, es una orden de (Patricia) Bullrich, avalada por Milei, y que forma parte de esta mafia que hoy opera en Argentina”, denunció.

Por eso, llamó a defender los valores democráticos. “Apelamos siempre al derecho, a la democracia y a que podamos vivir en una sociedad donde todos tengamos garantizado lo mismo. Eso es lo que tanto les molesta”, afirmó.

“Esta madrugada no fue solo el caso de Eva, sino de otras dos personas en Vicente López y otra en Escobar. Esto no es algo de un sector. Generaron que La Cámpora sea el mal de los males. Solo querían estigmatizar a un grupo de militantes políticos que no tienen nada que ver con hacerle mal a este país, sino todo lo contrario”, concluyó.