El abogado de Alexia Abaigar, Daniel Llermanos, aseguró que la militante y funcionario bonaerense detenida no cometió delito y que, de haberlo hecho, no está probado en la causa. Además, afirmó que la infracción que se le imputa en realidad configuraría una contravención.

"Desconozco el por qué de esta resolución, es de un ensañamiento innecesario", calificó Llermanos respecto del fallo de la jueza Arroyo Salgado que le denegó a Abaigar la prisión domiciliaria.

A seis días del hecho, la detención de la directora de Promoción de Derechos en el Ministerio de Mujeres bonaerense por presuntamente arrojar bosta frente a la casa del diputado José Luis Espert acumula repudios.

"Fue un escrache, es algo común en Argentina. No digo que está bien, es horrible. Han escrachado periodistas políticos de derecha, izquierda y centro. Hasta a mí me han escrachado en un bar y no se me ocurrió ir a denunciar, a lo sumo lo puse en un tuit. Esto no es para que nadie esté preso", señaló el abogado de Abaigar, entrevistado este martes en la 750,.

Llermanos confirmó que será la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín la que ahora deberá intervenir en la apelación de excarcelación denegada por Arroyo Salgado y que la militante detenida en Ezeiza está "muy decaída" debido al aislamiento. "Si bien el aislamiento te asegura cierto resguardo físico, por otra parte te enloquece, porque el ser humano es un ser social", señaló en En el ojo de la tormenta.

Por otra parte, el abogado se refirió al diputado Espert e hizo mención al episodio ocurrido en la Universidad Católica Argentina 24 horas antes del "escrache", en el que el legislador nacional insultó a Florencia Kirchner, la hija de la expresidenta.

"¿Es Espert un agente provocador de este tipo de cosas? ¿No quiere que estas cosas pasen para cobrar más popularidad", se preguntó Llermanos. Y continuó su razonamiento: "¿Cómo te defendés de eso? Porque así empezó Hitler con el enemigo judío y Mussolini con el enemigo comunista. Te descalifican de tal modo que no tenés casi derecho a la vida. Entonces, ¿hasta qué punto no es un acto de defensa preventivo?".