El exdefensor del seleccionado francés de fútbol Christian Lopez afirmó que su equipo fue "robado" en el partido que perdió con Argentina por 2 a 1 por el Grupo 1 del Mundial 1978, del que se cumplirán este domingo 43 años, y analizó que el representativo 'albiceleste' "en su casa, no podía más que ganar la Copa del Mundo".



El exfutbolista, de 68 años, integró el equipo dirigido por Michel Hidalgo en el que brillaron Michel Platini, Dominique Rocheteau, Bernard Lacombe y Marius Trésor, entre otras figuras.

El exzaguero de Saint Etienne (donde jugó con el argentino Osvaldo Piazza), Toulouse y Montpellier, participó en dos Mundiales: Argentina '78, en el que hizo un gol: en la victoria sobre Hungría por 3 a 1, en Mar del Plata), y España '82.

En el Mundial ´78, Francia integró el grupo 1: debutó con una derrota frente a Italia por 2 a 1 en Mar del Plata; luego cayó, el 6 de junio en el estadio Monumental, con Argentina por el mismo resultado en Buenos Aires (goles de Passarella, de penal, y Leopoldo Luque para los dirigidos por César Luis Menotti y de Platini para el cuadro de Hidalgo.

En su última presentación del grupo superó a Hungría por 3-1, en Mar del Plata, en un partido en que jugó con la camiseta del club Kimberley.

Lopez, de 68 años, dos hijas y tres nietos, es actualmente director deportivo de su club de origen -Entente Sportive du Cannet Rocheville- de la 5ta división nacional, y fue elegido como adjunto de deportes en esa municipalidad.

-En 1978 en Francia se realizó una campaña contra el Mundial '78 de Argentina. ¿La selección francesa analizó la posibilidad de no participar?



-Nosotros los jugadores, no pensábamos en eso. Estamos metidos de lleno en nuestra clasificación. Hacía años, desde el Mundial de Inglaterra (1966) que Francia no se clasificaba a una Copa el Mundo

-Dominique Rocheteau organizó una reunión de equipo. Los únicos presentes fueron Patrick Battiston, Jean Marc Guillen y Dominique Baratelli. ¿Por qué estuvo ausente el resto del equipo?

-Pienso simplemente que los que no participaron de la reunión era porque no querían involucrarse en el lado político de lo que pasaba en Argentina.

-Le Monde publicó el 10 de junio de 1978 que "Jugadores de la selección francesa habían ido al encuentro de las Madres de la Place de Mai". ¿Es verdad? ¿Quiénes eran?

-No me acuerdo de esa circunstancia. Pero, aún si realmente hubo jugadores de la selección francesa que se reunieron con esas personas, no veo cómo podría citarlos.

-¿Tiene alguna sospecha sobre el partido Argentina contra Perú que resultó en un resultado de 6-0? ¿Considera que la dictadura favoreció a la selección argentina?

-No voy a hablar de ese partido Argentina-Perú pero sí del que jugamos contra Argentina en la fase de grupo. Fue un partido perdido en el que puedo decir que fuimos robados, pese a que Argentina tenía grandes jugadores (Kempes, Passarella, Tarantini, etcétera). Y esa final contra Holanda, ¡qué más decir! Argentina en su casa no podía más que ganar la copa del Mundo.

-¿Participó en el encuentro con el filósofo francés Bernard-Henri Lévy en la embajada francesa en Buenos Aires?

-No participé de esa reunión. No estaba enterado.

-¿Qué recuerdos tiene del partido ante Argentina?

-Recuerdo que habíamos hecho un súper partido. Un penal inexistente pitado contra Marius Trésor. Y ocasiones de goles para nosotros. Era mi primer partido en la Copa del Mundo. Fue ahí que comprendimos que Argentina no podía no ganar...

-Dominique Rocheteau dijo el año pasado: "Había un ambiente muy militar porque estábamos rodeados de militares". ¿Coincide?

-Efectivamente, nos alojábamos con el equipo de Italia en el Hindú Club, a 40 kilómetros, creo, de Buenos Aires. Nos custodiaban militares.