El seleccionado argentino exhibió el jueves último, en el reinicio de las eliminatorias, a nombres con pocos antecedentes en el fútbol local, y que sin embargo fueron citados por su buen desempeño en el exterior. Las sorpresas más resonantes entre los titulares fueron las de Emiliano Martínez y Cristian Romero. El defensor, inclusive, fue el más destacado ante los chilenos.

El arquero nacido hace 28 años en Mar del Plata inició su carrera en las divisiones inferiores de Independiente, pero no llegó a debutar en Primera División. Martínez sobresalió en el Sudamericano Sub-17 de 2009 con Argentina, donde fue subcampeón, y el Arsenal inglés lo observó allí para ofrecerle una prueba de diez días. El chico convenció con su rendimiento y le compraron el pase.

Martínez fue cedido a préstamo durante diez años a seis equipos diferentes, y con Arsenal sólo disputó 14 partidos. El jugador pasó por Oxford (2012), Sheffield Wednesday (2013-2014), Rotherham United (2015), Wolverhampton (2015), Getafe (2017-2018) y Reading (2019).

El arquero titular de Arsenal, el alemán Bernd Leno, a mediados de 2020, sufrió una lesión que lo marginó durante dos meses, y Martínez tuvo que jugar. Leno se recuperó y volvió a ocupar su puesto, y el argentino decidió marcharse para poder tener continuidad. Aston Villa lo fichó a cambio de 22 millones de libras esterlinas.

Emiliano Martínez. Imagen: Twitter.

Juan Musso, también arquero, se consolidó en el otro conjunto de Avellaneda. Le tocó debutar a los 23 años en Racing luego de cinco años con el plantel superior. En ese club se ganó su lugar entre 2017 y 2018, donde disputó 36 encuentros oficiales, y luego fue vendido por cuatro millones de euros a Udinese de Italia, en 2018.

Con la Selección tuvo sus primeros pasos en 2019, y llegó a jugar 23 minutos en un encuentro amistoso ante Marruecos. A Musso, por estos días, lo buscan el Inter, el Milan y la Roma.

Lisandro Martínez jugó el segundo tiempo ante Chile como segundo marcador central, a pesar de que su puesto natural es el de mediocampista. El se sumó a las juveniles de Newell’s en 2014, y jugó en Primera en el último partido de la temporada 2016-2017. Defensa y Justicia lo adquirió a préstamo en agosto de 2017, y al año siguiente le compró la mitad del pase. El Ajax holandés anunció su traspaso en mayo de 2019.

Nahuel Molina Lucero comenzó a desempeñarse en posiciones ofensivas, hasta que el Barcelona lo sumó a su filial en Argentina y pasó a jugar de lateral por la derecha. El joven se sumó a Boca en enero de 2016, y debutó un mes más tarde ante San Martín de San Juan. Defensa y Justicia lo incorporó a préstamo en enero de 2018, y en 2019 fue en la misma condición a Rosario Central. El jugador, a mediados del año pasado, quedó libre de Boca y se sumó a Udinese de Italia, donde firmó un contrato por cinco años.

Cristian Romero nació en 1998 en Córdoba, se formó en las inferiores de Belgrano y se sumó rápidamente a los seleccionados juveniles. El defensor integró la Sub-17 y también la Sub-20. Boca y Racing se interesaron en él a mediados de 2018, pero decidió emigrar a Genoa de Italia por un poco más de 1,5 millón de euros.

Cristian Romero: Imagen: Twitter.

El año en el Genoa fue muy bueno para él, donde disputó 27 partidos y convirtió dos goles. Juventus lo compró en 15 millones de euros pero lo dejó a préstamo en el equipo genovés. Los de Turín volvieron a prestarlo en septiembre del año pasado, esta vez al Atalanta, que decidió hacer uso de la opción de compra por 16 millones de euros. Romero fue elegido el mejor defensor en la última temporada italiana.

José Luis Palomino es recordado por su paso por San Lorenzo, donde debutó en diciembre de 2009, luego de iniciar su carrera en las inferiores de Atlético Tucumán. En el club de Boedo jugó 44 partidos, y en julio de 2013 quedó libre. Argentinos Juniors lo sumó al equipo y un año después partió al Metz de Francia. El Ludogorets de Bulgaria lo compró en 2016, y desde 2017 es jugador del Atalanta de Italia.

El tucumano admira a Oscar Ruggeri, y en 2019 estuvo cerca de incorporarse a Boca, por el pedido de Nicolás Burdisso, ex mánager.

José Luis Palomino. Imagen: AFP.

El ex Vélez Nicolás Domínguez llegó a la entidad de Liniers a los siete años, y jugó por primera vez en Primera en 2016. Bologna de Italia lo compró en 2019, y lleva convertido un gol en ese equipo. El volante debutó en la Selección en septiembre de 2019, en un partido ante Chile, y luego fue convocado a los cinco amistosos posteriores.

Emiliano Buendía se formó en el club Cadetes de San Martín de Mar del Plata. El ex delantero Juan Esnaider, también marplatense, lo llevó a jugar a las inferiores de Real Madrid, y allí se desempeñó durante dos años. Pero al momento de pasar a la categoría Cadetes, le argumentaron que no se había desarrollado lo suficiente físicamente y que no iba a disputar muchos minutos.

El 10 de octubre de 2008 el Getafe de España le compró el pase a Cadetes de San Martín. En marzo de 2014 se presentó con el equipo filial de Getafe en un triunfo 2-1 contra Puerta Bonita, en la Segunda División B.

En diciembre de 2014 debutó con el primer equipo a los 17 años, en sustitución de Angel Lafita, en un 3-0 contra Eibar por la Copa del Rey. El jugador fue convocado para un amistoso con la Selección Sub-19 de España. A partir de su enorme proyección, fue citado por Humberto Grondona para el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda, representando a Argentina.

En la temporada 2017-2018 estuvo un año a préstamo en el Cultural Leonesa de España. Desde el 2018 se desempeña en el Norwich City de Inglaterra, con el que acaba de lograr el ascenso a la Premier League. En la segunda división fue elegido el mejor del torneo.

Fausto Vera, el volante surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, fue citado de manera preliminar para la Copa América. Vera cuenta con una gran trayectoria en las juveniles de la Selección Argentina, teniendo participación en el Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

Fausto Vera. Imagen: Fotobaires.

Con el equipo de La Paternal debutó como profesional en noviembre del 2018, y actualmente es uno de los jugadores con más proyección del fútbol argentino.

[email protected]