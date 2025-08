Víctor Hugo Morales contó este miércoles una anécdota que vivió junto al aclamado director Francis Ford Coppola.

"Un día Osvaldo Golijov, el maravilloso compositor argentino que hizo la música de las últimas películas de Francis Ford Coppola —Tetro y Megalópolis—, estaba en Buenos Aires con sus amigos, y los invité a cenar a mi casa. Antes de venir me dijo: 'Voy a ir con Coppola', comenzó el periodista y conductor de La Mañana.

"Era tan impensable para mí que me hablara de Francis Ford Coppola que me pregunté: '¿qué tendrá que ver con Guillermo Coppola?'”, continuó, entre risas.

Esa noche tocaron el timbre de su casa y, para su sorpresa, no era el Coppola mediático argentino, sino el creador de varias obras maestras del cine contemporáneo.

"Cuando tocaron el timbre estaba Golijov con Francis Ford Coppola. Cenaron toda la noche, era una delicia de persona. Había mesa de hombres y mujeres porque éramos, más o menos, unas 14 personas, y Coppola dijo: 'me quiero ir a la mesa de las chicas'. Y se fue con ellas, que pasaron una noche inolvidable", contó.

"El rato previo a la cena, mientras iba llegando la gente, estuve sentado con él, con Golijov y con mi señora, y yo no pronuncié palabra. No me salía nada. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué bien que le quedó El Padrino? No tenía caminos a recorrer", relató Víctor Hugo.



"Le pregunté si le había gustado la cancha de Boca, porque saqué ese dato de la actualidad del momento. Que tristeza, ¿no? Porque con lo cinéfilo que soy, tenerlo a Coppola sentado en mi casa, cruzado de piernas, manso, relajado como estaba y no saber decirle nada. Espero que mejore. Gran admiración por él y por su hija", cerró.



Francis Ford Coppola quedó hospitalizado en el Policlínico Tor Vergata de Roma, este martes por la tarde, a sus 86 años y, según informó La República, se trató de una cirugía cardíaca programada.

Si bien la intervención a la que el artista debía someterse fue planeada con gran antelación, debió ser internado antes de ingresar al quirófano, por presentar fibrilación auricular, un tipo de arritmia en la que el corazón late de forma rápida y descoordinada.