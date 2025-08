El fotógrafo Rodrigo Abd recibió un impacto del camión hidrante de la Policía de la Ciudad mientras cubría la represión en la movilización convocada por jubilados, trabajadores del INTA, INTI, Vialidad Nacional, del Hospital Garrahan y universitarios.

"Me pegó el chorro en la cabeza y me tiró al piso", contó Abd en comunicación con el móvil de la 750. "Estaba cubriendo a una jubilada a la que estaban reprimiendo los policías y sentí un golpe grande en la oreja. Perdí el equilibrio y me caí", agregó el ganador del Premio Pulitzer en 2013.

Los efectivos de la Ciudad avanzaron contra los manifestantes que estaban emplazados en la Plaza del Congreso cerca de las 16 horas. Varios reporteros y periodistas denunciaron por redes sociales que mientras traban de cubir los hechos fueron emboscados por la policía.



"Tenemos que hacer lo posible para contar lo que está pasando y al mismo tiempo protegernos como se pueda", dijo Abd en Escuchá Página|12, ante la consulta por las coberturas que cada miércoles terminan en violentos operativos de seguridad.

Como si de una zona de guerra se tratara, el camión hidrante de la Policía de la Ciudad se trasladaba por las inmediaciones del Congreso. Adentro del recinto la oposición busca aprobar el financiamiento para el Garrahan y las universidades.