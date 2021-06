El senador provincial Marcelo Lewandowski aclaró por qué no participó del lanzamiento del espacio Hacemos Santa Fe que lidera el gobernador Omar Perotti. Por más que integra el bloque oficialista en el Senado provincial junto con Marcos Castelló y Alcides Calvo, Lewandowki recordó: “Yo ingresé a la política a través del espacio que lideró María Eugenia Bielsa junto con otros muchos dirigentes, así que a ese sector sigo perteneciendo”, explicó el legislador a Rosario/12. “Yo no he hablado y no me he reunido con nadie (de cara al armado electoral del peronismo) pero afirmó que hay gente de mi grupo que proyecta, que se reúne y participa de distintas estrategias”.

Hacemos Santa Fe se lanzó el viernes pasado y reunió a varios ministros del gobierno provincial, intendentes, presidentes comunales, dirigentes sindicales y legisladores que acordaron la conducción política del gobernador y una estrategia común de cara a los comicios de este año.

Muchos se preguntaron por algunas ausencias y la del senador Lewandowski no pasó desapercibida. Consultado al respecto señaló que “la verdad es que yo estoy muy metido en la gestión, representando al departamento y es para lo que vine a la política. Más cuando hay una crisis sanitaria que nos afecta a todos y tenemos que estar gestionando esta urgencia como tema central de agenda”.

Y agregó que “no he hablado y no me he reunido con nadie (de cara al armado electoral de este año en el peronismo) pero claro que hay gente de mi grupo que proyecta, que se reúne y participa de distintas estrategias”.

Lewandowski afirmó que “la gente me ha votado para hacer estas cosas que estamos haciendo. Rosario metrópolis y región, la asistencia a los sectores que están más complicados, ver cómo gestionamos las ayudas y cómo acompañamos a distintas entidades con distintos subsidios. Yo la cabeza la tengo puesta en esto”, insistió. Pero admitió que “si a partir de estas cuestiones hay un acuerdo -yo sé que esto es política-, y se dan entendimientos de cara a este año, que proyecten también los comicios del 2023, se irá viendo en su momento. Yo no estoy solo en esto, hemos armado un gran grupo que trabaja en distintas áreas, en lo social, en lo económico, en las cuestiones estructurales como transporte y disposición final de residuos en la región. Pensar en cosas que realmente le resuelvan los problemas a la gente. Yo me dedico todos los días a esto”, aseguró.

En ese marco, el senador Lewandowski anunció que hoy se llevará a cabo el primer taller de las jornadas “Rosario Metrópolis y Región”, el mismo se transmitirá vía streaming por el canal de YouTube del senador (https://www.youtube.com/watch?v=HRSBwUqa16E). En esta oportunidad la jornada abordará temas referidos al “Saneamiento y Situación hídrica” del área metropolitana.

Desde los equipos que acompañan a Lewandowski destacaron que “la complejidad actual de emergencia sanitaria obliga a actualizar la agenda integral de las temáticas públicas entre las cuales la cuestión metropolitana es fundamental en términos de su gobernanza, gestión de servicios públicos e inclusión territorial para eliminar las brechas en infraestructura, fortalecimiento institucional y desarrollo social”.

Y destacaron que el objetivo de estas jornadas es “actualizar desde el punto de vista de la planificación estratégica y territorial, un relevamiento/sistematización específicos de proyectos alrededor de ciertos ejes temáticos como transporte y conectividad del área metropolitana; saneamiento y su disposición final de residuos; uso del suelo residencial, industrial y rural enfocando marcos normativos locales, municipales y provinciales junto con la problemática de la vivienda social y el equipamiento específico”.