Cinco personas fueron detenidas en la madrugada de este lunes, luego de una intensa persecución policial que se inició tras un ataque a tiros a una mujer en el barrio porteño de Constitución y finalizó con un choque sobre la autopista 9 de Julio Sur.

Alrededor de las 5 de la madrugada de este lunes, personal de la comisaría Vecinal 1 C de la Policía de la Ciudad recibió un alerta del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) que indicaba que desde un auto Volkswagen Vento alguien le había disparado a una mujer frente a un bar ubicado en el cruce de las calles Salta y Constitución.

En el Vento viajaban cinco personas, todas de nacionalidad dominicana, que tras el tiroteo y el inicio de la persecución policial se trasladaron hasta un garaje en San José al 1500, donde se cambiaron a un Volkswagen Gol para después abandonarlo en San Juan y San José, donde finalmente abordaron un VW Bora sin patente.



Los atacantes luego tomaron por la autopista 9 de Julio Sur con sentido al Puente Pueyrredón, tras lo cual se intensificó la persecución policial.

En medio de la huida, el Bora chocó contra un Peugeot Partner y le dio a uno de los guardarraíl a la altura de la avenida Suárez, en el barrio de Barracas. Tras el golpe, el vehículo siguió unos 200 metros más y fue interceptado por los efectivos, que detuvieron a los cinco ocupantes: cuatro hombres (uno de 29, dos de 23 y uno de 19 años), y una mujer de 30, todos dominicanos.

Por el momento no están claros los motivos del ataque. Una de las hipótesis es que fue un mensaje mafioso hacia el bar donde se produjo el ataque. Pero no se descarta que el blanco haya sido la mujer, que tras el hecho fue trasladada por el SAME al hospital Ramos Mejía con una herida en el pecho con orificio de entrada y salida y se hallaba internada en terapia intensiva, en estado grave.

Los oficiales secuestraron los dos autos utilizados por los atacantes, además de 15 vainas servidas de calibre 9 milímetros, dos proyectiles amorfos y un cartucho intacto de calibre 9 milímetros.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5, a cargo de Manuel De Campo, quien ya solicitó el material de las cámaras de seguridad de la zona.