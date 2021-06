El presidente Alberto Fernández anunció este mediodía, en la Quinta Presidencial de Olivos, la promulgación de la Ley 27.621 que implementa la Educación Ambiental Integral (EAI) en todo el país, impulsada por el Poder Ejecutivo, fruto de un trabajo de consenso con todas las provincias.

La norma es un aporte fundamental a la formación ciudadana y a la toma de conciencia sobre el cuidado del planeta y su sanción y promulgación salda una demanda de larga data de la sociedad. La misma apunta a garantizar y establecer el derecho a la educación ambiental para todos los sectores y edades de la sociedad, tanto en el sistema educativo formal como informal.

Acompañaron al Jefe del Estado en la presentación, los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Educación, Nicolás Trotta.



El presidente Alberto Fernández, inició su discurso diciendo que "vengo de un tiempo donde el medioambiente se descuidó y mucho. Y el ambiente fue dejado en un segundo plano. Lo que se llamó el desarrollo fue cada día más desatendiendo el ambiente en el que vivimos, la tierra que cultivamos, el aire que respiramos, el agua que disfrutamos. Todo fue pasando como a un segundo plano en procura de un desarrollo que hacía cada vez menos vivible el planeta".

Agregó: "Pareciera ser que el problema ambiental es una demanda del futuro, pareciera ser que queremos alcanzar un futuro mejor y nos fijamos objetivos de acá a 10 años. En realidad el problema ambiental es un problema del presente. Hay que hacerlo ya ese presente, hay que construirlo ya, cotidianamente. Y eso también supone un cambio de cultura, un cambio de paradigma, entender el desarrollo de otro modo".

"El desarrollo industrial no permite cualquier cosa, que es un poco la demanda que nos viene en este tiempo. El desarrollo exige primero un crecimiento igualitario, pero fundamentalmente un crecimiento que no contamine, que no haga menos vivible el país en el que estamos. El desarrollo exige que podamos alcanzar el objetivo de vivir más cómodamente preservando el ambiente en el que vivimos", enfatizó.

Luego se refirió a lo que pasó con el medio ambiente durante la pandemia: "La mejor muestra de lo que el hombre fue capaz de hacer con su planeta nos la dio el tiempo de pandemia. Porque pasó que el mundo tuvo que encerrarse. Y entonces dejó de circular con sus autos, dejó de tirar basura por las calles. Y de repente descubrimos cosas rarísimas: que el agua se volvía más transparente, que el cielo y el aire se hacían más respirables, que la tierra se volvía más verde y productiva, que había animales salvajes que cuando nos ven en las calles no salen pero que de repente en muchas localidades empezaron a salir. ¿Saben por qué cambio el mundo? Porque los que nos encerramos fuimos nosotros".

Añadió: "Lo que hablé con Juan (Cabandié) y Nico (Trotta) fue la necesidad de educar a las nuevas generaciones sobre la importancia del ambiente, algo que a mí no me enseñaron, algo que en aquel siglo no nos enseñaron. Sí nos enseñaron cómo podía aumentar la productividad pero no existía lo que hoy es el derecho ambiental. Hizo falta que la contaminación nos enferme para que nos demos cuenta de la necesidad de mantener nuestra casa común en condiciones vivibles".

Acto seguido, se refirió a los alcances de la ley de Educación Ambiental Integral: "Esta ley lo que hace es poner en cabeza del Estado y de los que educan y de todos los actores involucrados la obligación de educar a los chicos desde muy chiquitos de que todo esto tiene un valor superior. Que cada árbol que se cuida es más oxígeno que respiramos, que el agua que no se contamina es mejor agua que bebemos y disfrutamos, que el agua que no se derrocha sirve para regar las vides en Mendoza y muchas otras plantas que son necesarias para nuestra alimentación. Que aquello que cultivamos sin agregar agrotóxicos para preservar esa contaminación y hacer una producción alimentaria ambientalmente más valiosa hace también a la salud nuestra"

Concluyó diciendo que su aspiración es "se vuelva cotidiano entender que es mejor vivir en un mundo donde la vida no se convierta en un riesgo, donde el comer no se convierta en un riesgo, donde el tomar agua no se convierta en un riesgo, donde el respirar no se convierta en un riesgo. Y eso debemos hacerlo antes que nada con educación. Hoy estamos dando un paso muy importante, pero no para el futuro, para el presente".