España, segundo destino turístico mundial antes de la pandemia, reabrió este lunes sus puertas a los turistas vacunados con la esperanza de reactivar una economía devastada por la emergencia sanitaria. "España es un destino seguro y estamos en condiciones de recuperar pronto nuestro liderazgo turístico", aseguró la ministra de Salud, Carolina Darias, luego de que la llegada de visitantes extranjeros se desplomara un 77 por ciento en 2020.

Con el objetivo de reactivar la economía, España permite a partir de este lunes el ingreso al país de todas las personas vacunadas desde hace al menos 14 días. La medida se aplicará para aquellos inmunizados con alguna de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con cuarentena obligatoria de 10 días solo queda en estos momentos la India, pero también existe una limitación a los viajes desde Brasil o Sudáfrica que, en la práctica, los excluye para poder ingresar a España pese a estar vacunados.

En otra decisión que busca impulsar el turismo, los europeos no vacunados que ya podían cruzar la frontera presentando una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes, podrán ahora ingresar con un test de antígenos que es bastante más barato. Este relajamiento de las restricciones tiene una salvedad de peso: España sigue siendo considerada de riesgo por el Reino Unido, lo que implica que este último país impone una cuarentena a sus ciudadanos al volver, algo que desalienta su llegada a las playas españolas.

"No entendemos por qué" Reino Unido no introdujo en su lista verde de zonas seguras a regiones turísticas como Baleares o Canarias, donde la tasa de incidencia del virus es baja, expresó el viernes pasado la ministra de Turismo, María Reyes Maroto. El gobierno británico no revisará su decisión hasta dentro de tres semanas, lo que implicará que junio puede ser un mes perdido para el turismo británico, poniendo en duda el objetivo del Ejecutivo español de recibir este año 45 millones de turistas.

A pesar de esa dificultad José Luis Prieto, presidente de la Unión de Agencias de Viaje (Unav), esperaba este lunes "un repunte grandísimo" de la actividad. "Estuvimos hablando con los turoperadores de Gran Bretaña, Francia y Alemania, que son los tres primeros mercados para España, y hay una gran demanda de información", aseguró.

En la andaluza Costa del Sol y en los archipiélagos de Canarias y Baleares, hoteles y restaurantes reabrieron sus puertas tras meses de cierre, al tiempo que las aerolíneas retomaron sus vuelos hacia varios destinos. Una multitud de turistas de Alemania, Irlanda o Bélgica aterrizaron este lunes en Málaga, el aeropuerto más importante de Andalucía.

Entre enero y abril, España registró solo 1,8 millones de turistas extranjeros, según cifras oficiales. Muy dependiente del turismo, la española fue en 2020 una de las economías occidentales más golpeadas por la pandemia, con una caída del 10,8 por ciento de su PBI.