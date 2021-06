Luego de varias semanas de negociación y en la batalla por controlar la suba de precios de los alimentos, el gobierno movió dos importantes fichas en sus programas de control de precios: decidió no prorrogar la resolución que aseguraba la vigencia de Precios Máximos, creado al inicio de la pandemia para mantener los valores de alimentos y productos de limpieza; y lanzó en paralelo el programa Súper Cerca, un acuerdo de precios fijos por seis meses en 70 productos esenciales que llegarán a comercios de cercanía en todo el país hasta fin de año.

"Teníamos pendiente encontrar la herramienta para llegar a la globalidad del comercio minorista. El comercio barrial, donde se hacen más del 60 por ciento de las compras en Argentina”, explicó el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, quien presentó el programa junto a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

Este programa viene a complementar el ya conocido Precios Cuidados, una marca instalada con más de 660 productos, que llega a los grandes supermercados y mayoristas de todo el país. El total de 70 productos que conforman el programa en esta primera etapa corresponden a primeras y segundas marcas de las 24 empresas más importantes de cada sector de la industria como Unilever, Danone, Bimbo, Marolio, Arcor, Mondelez, Johnson, Colgate, Nestlé y Quilmes.

Algunos productos, como el yogur Garcia de Danone, son lanzamientos exclusivos para esta canasta. El precio del resto de los productos tendrán una reducción del 7 por ciento promedio en comparación a los datos relevados en los comercios de proximidad en mayo. El ejemplo más notorio es el del sachet de leche de un litro de La Martona, que actualmente se encuentra a 95 pesos en las góndolas de los comercios de barrio del AMBA y, de acuerdo a la lista publicada por el gobierno en la página oficial de Súper cerca, su precio bajará a 74 pesos.

Rotulados y federales

"Una gran parte de la negociación con las empresas tuvo que ver con la necesidad de mantener los mismos precios en todo el país, a pesar de que los costos logísticos pueden ser distintos; y la inclusión de las etiquetas para dar previsibilidad y transparencia al Programa", aseguró la secretaria de Comercio.

Para asegurar el cumplimiento del acuerdo, los productos de Súper Cerca tendrán un rotulado específico impreso en el envase con un precio de venta sugerido. Respecto a la distribución, las empresas involucradas se comprometen a garantizar que todos los productos que componen la canasta lleguen a los comercios de proximidad. Alrededor del 60 por ciento de las empresas que participan del acuerdo tienen distribución directa o tercerizada pero exclusiva, particularidad que asegura que los productos estén presentes en los comercios de cercanía, almacenes de barrio y supermercados chinos a lo largo y ancho del territorio nacional. El resto de las grandes firmas que tienen servicios contratados de distribución mayorista o multimarca, se responsabilizan a que los productos de Súper Cerca lleguen de igual manera a todos los comercios.

Súper Cerca está conformada por 30 productos de almacén, 10 lácteos, 2 variedades de panificados, 5 bebidas sin alcohol, 6 productos para el cuidado de la ropa, 5 artículos de limpieza, 4 tipos de pañales infantiles y 8 productos varios de perfumería y cuidado personal.

La canasta incluye categorías como fideos secos, arroz, harinas, pan rallado, tapas de empanadas y de tarta, queso crema y rallado, yogur, leche, dulce de leche, pan, puré y salsa de tomate, té, café, yerba mate, galletitas de agua y dulces, mermelada, azúcar, cacao en polvo, agua, gaseosa, shampoo, jabón para ropa y de tocador, alcohol en gel, desodorante, pañales infantiles, suavizante para ropa, lavandina, limpiador de piso, papel higiénico, repelente, pasta dental y detergente.

“Incluimos 70 artículos sabiendo que en un comercio de proximidad tienen buena representatividad y para consumir en un día, desde el desayuno a la cena. Empezamos la negociación para estar seguros de que haya una llegada nacional y una distrubución correcta. Se pueden ir incluyendo otros productos y marcas pero partimos de la base de que la envergadura de las empresas que participan nos garantiza que los productos van a estar en las góndolas”, informó Español.

Al ser consultada acerca de por qué no entraron alimentos frescos como frutas y verduras o productos cárnicos, que son los que mayores aumentos de precios detentaron en el año, la secretaria de Comercio explicó que la complejidad se encuentra en las propias características de esos productos, en los que la estacionalidad y los factores externos como las lluvias influyen directamente en sus precios. " Fijar precios en esos productos es mas complejo, por eso ahí buscamos otros acuerdos como el de la carne", explicó Español.

Fin a Precios Máximos

El lanzamiento del plan se da el mismo día que vence la resolución que prorrogó el Programa Precios Máximos, uno de los más criticados por las empresas alimenticias y de consumo masivo.

"Lo implementamos al inicio de la pandemia en un escenario de fuertes restricciones y una gran incertidumbre. A fines del año pasado empezó el deslistado en las sucesivas prórrogas, y muchos de esos productos pasan a formar parte de Súper Cerca. Con en este contexto damos por finalizado Precios Máximos", explicó Kulfas.

Como parte de la negociación con las empresas, el gobierno decidió no realizar una nueva extensión de la resolución, aunque los aumentos deben seguir pautándose con la Secretaría de Comercio Interior. La diferencia es que, en el caso de que no lo hagan, no existiría ninguna normativa que pueda penalizar a las empresas incumplidoras, salvo volver atrás y congelar los precios de los productos de consumo masivo nuevamente.

De esta manera, el gobierno sostendrá a partir de ahora dos canastas de productos: una para supermercados y otra para comercios de proximidad, que surgen de una negociación concertada con las empresas.