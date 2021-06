Daniel Funes de Rioja fue confirmado como nuevo titular de la Unión Industrial (UIA) y avisó que, más allá de las especulaciones sobre el rol de las grandes empresas, la entidad que conducirá junto al secretario Miguel Ángel Rodríguez, estará centrada en "federalismo" y enfocada "para la propuesta y no la mera protesta". La conferencia de prensa de ambos cuadros y el economista jefe y director, Diego Coatz, se demoró en los tiempos por un hecho previo: uno de los históricos de la central fabril, José Ignacio De Mendiguren, se plantó en la asamblea y marcó la injerencia de Techint en el armado de las listas y vetos de candidatos.

"La lista la confeccionamos con Rodríguez y es una lista de unidad que recibió un apoyo clarísimo de los integrantes del Consejo General", expresó Funes. Y agregó que "llegamos para una continuación de un modelo federal, productivista, pro iniciativa privada, con crecimiento, produccion y empleo. Queremos mirar a una Argentina que propugne el desarrollo pyme, una institución para la propuesta y no la mera protesta". Contó además que en su discurso ante los industriales resaltó ideas de Alberdi, Pelegrini y Frondizi, enfocados a evitar "las fracturas y construir un país para todos".

A su turno, Rodríguez, dueño de Sinteplast, consideró que "queremos generar los acuerdos básicos con todas las autoridades del país, para lograr un cambio de las tendencias que tenemos en las industrias. Viene cayendo la actividad desde 2018, perdimos 30 mil empleadores. La reinversión empieza por los argentinos, sino empezamos nosotros, no tenemos salida". Se refirió al último período de Gobierno de Cambiemos, donde la pandemia industrial se hizo moneda corriente.

Funes y Rodríguez debutarán en la gestión este martes: participarán de la reunión de empresarios con el premier español Pedro Sánchez; por la tarde se verán con el presidente del BCRA, Miguel Pesce. También ya pidieron una reunión con el Presidente Alberto Fernández.



Interna en carne viva

En la reunión previa a la asunción de Funes, hubo dos discursos que marcaron posiciones de cuidado hacia adelante. Según pudo reconstruir este diario con fuentes que participaron del evento, el primero fue el de Miguel Acevedo, el presidente saliente, que pidió "debates internos y mejorar la capacidad de comunicación para explicar claramente lo que defendemos". Y agregó además que hay que tener "una definición sin ingenuidades de cómo y para que dialogamos con la política".

El segundo, un discurso fuerte de De Mendiguren. Pidió una "UIA transparente" y recordó que en el actual proceso electoral "no la ha habido". Y precisó que recién sobre la fecha del armado de las listas se enteró "del veto a mi sector". Allí fue que habría deslizado que la empresa que le puso el no a su caandidatura fue la Techint de Paolo Rocca. Fue duro con la compañía y se refirió a cómo ejerció sus 4 votos de la Cámara del Acero para poner dos vicepresidentes y disparó un dardo a las causas judiciales que la empresa tuvo, como la de los Cuadernos. Según colegas que lo escucharon, explicó que "la cuestión no es personal, no quiero un cargo" y pidió respeto al honor. Hace unos días, este medio reflejó cómo el armado de la cúpula de UIA reflejó el poder de los grandes conglomerados.

En la conferencia, Página I12 y otros medios les preguntaron a Funes y Rodríguez por el affaire De Mendiguren Techint. "Es miembro de la Junta Directiva y no existe veto de naturaleza alguna", dijo el presidente. Mientras que Rodríguez afirmó que "la influencia de Techint dentro de UIA es la de cualquier otro grupo regional y la presencia de pymes tambien está garantizada, no creo que lo que se diga es algo que vaya a entorpecer".