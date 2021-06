A partir de un nuevo testimonio, la fiscal que investiga la desaparición de Tehuel De la Torre, el joven trans de 22 años que fue visto por última vez el pasado 11 de marzo cuando fue a una reunión laboral en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, dispuso una serie de diligencias para ampliar la búsqueda a la ciudad santacruceña de Caleta Olivia. La decisión se tomó en las últimas horas, luego del aporte de una vecina de la zona que dijo ver a Tehuel "caminando solo" por la ciudad "la semana pasada".

“Llegó una información y sobre eso estamos trabajando. Una persona dijo haber visto a alguien que se parecía a Tehuel”, confirmó uno de los investigadores del caso. Según publicó el diario La Opinión Zona Norte, se trata de una vecina que contó haber visto a "alguien parecido a Tehuel" que andaba caminando solo en la calle, hace unos días.

Aunque las fuentes policiales aclararon que "la mujer no está segura de si era él o no", debido a que "no dio muchas precisiones y a último momento dijo que solamente le había parecido cruzárselo", Karina Guyot, la fiscal de San Vicente a cargo de la causa, pidió al juez Martín Rizzo que articule las medidas para seguir esa línea de investigación, que ubicaría a Tehuel a casi 1.800 kilómetros de donde fue visto por última vez.

Por tal motivo, la justicia bonaerense envió un exhorto a Caleta Olivia poniendo en conocimiento sobre la búsqueda de Tehuel a la Dirección de la Unidad Regional Norte de la Policía de Santa Cruz, al Comando Radioeléctrico y cuerpo de infantería. El oficio, que pide que se realicen esfuerzos por encontrar al joven trans durante los próximos diez días, llegó esta semana al Juzgado de Instrucción a cargo de Gabriel Contreras y del fiscal Martín Sedan.



Guyot solicitó que se coloquen carteles con imágenes de Tehuel en locales comerciales y que también haya difusión en los medios radiales y televisivos de la zona. Además, requirió que se ponga en conocimiento a la comunidad sobre la recompensa de 2.000.000 de pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad Nacional para quien aporte datos certeros sobre su paradero.

La hermana de Tehuel, Verónica Alarcón, dijo a Télam que está en conocimiento del pedido de búsqueda en la Patagonia y que con la familia aún no se contactó ninguna persona que le pudiera dar información más precisa.

“Espero que sea él y no que sea otra persona, si no sería una desilusión horrible, es una luz de esperanza para nosotros”, expresó luego en diálogo con LU12 AM680. “Para mí no es verosímil que esté en Caleta Olivia, me parece muy raro. Era una persona que le decía siempre a la pareja dónde estaba y qué hacía. Aunque no pierdo las esperanzas, me parece muy raro que estuviera en otro lado, o que no avisara”, agregó.



Por el caso están detenidos el supuesto empleador Luis Ramos, quien reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30 horas, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado, y Alfredo Montes, un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual y acusado de "encubrimiento en concurso real con falso testimonio". Ambos se niegan a prestar declaración para cooperar con la búsqueda.