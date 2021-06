Eran pocos y llegaron los radicales. A las múltiples disputas de lineas internas que tiene el PRO en la provincia de Buenos Aires (las líneas de Horacio Rodríguez Larreta, las de Jorge Macri, la de Emilio Monzó) se sumó un planteo del titular nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, quien consideró que la cabeza de lista en ese distrito debería ser el neurocientífico Facundo Manes. Esa hipótesis se suma a la de quienes presionan a María Eugenia Vidal para que repita en el territorio bonaerense, a quienes consideran que el candidato debe ser el vicejefe porteño Diego Santilli y a quienes están dispuestos a salirle al cruce a este último en unas PASO (verbigracia: Jorge Macri y Monzó). A eso hay que sumarle que Elisa Carrió volvió a decir que, ahora sí, ella está dispuesta a ser la candidata y no está para menos que encabezar la lista. Dijo que tiene todo ya pactado con Larreta y con Vidal.



En un cónclave de Juntos por el Cambio nacional comenzaron a fijar algunas reglas para los cierres de lista que apuntan a que no estalle todo internamente, pero también a sumar aliados distrito por distrito. Uno de los acuerdos es que lo mejor son las listas de unidad pero, si no hay acuerdo, quedarán habilitadas las PASO que deberían ser "ordenadas y civilizadas". Pero quedaron muchas cosas por discutir y lo seguirá haciendo una mesa de trabajo integrada por los distintos partidos dentro de dos semanas.

Entre las cuestiones pendientes están, por ejemplo: qué sistema se utilizará para integrar la lista definitiva entre las que compita en unas PASO (para la interna bonaerense, por ejemplo, Monzó viene proponiendo que sea el D'Hont) y también que piso porcentual de votos debe obtener una lista para poder colar candidatos en la boleta. Ese es uno de los puntos difíciles de la discusión, porque hay quienes plantean que un piso muy alto espanta a potenciales aliados (entre los liberales, por ejemplo).



La interna bonaerense tiene desde hace tiempo una lista larga de candidatos anotados en Juntos por el Cambio y Cornejo acaba de sumar uno más. El titular de la UCR advirtió que la UCR reclamará que Manes sea la cabeza de la lista. "Esto puede darle un aire de renovación", afirmó el dirigente mendocino. "No ha estado en el Gobierno de Cambiemos. No tiene trayectoria política muy definida, pero tiene ideas muy claras. Encabezar la lista con él sería importante", indicó Cornejo.

Como señalaron horas más tarde desde distintos sectores de la alianza opositora, el principal obstáculo para la idea de Cornejo de postularlo a Manes... es Manes. A lo largo de los años hubo distintos intentos de que el referente de la neurociencia de postule por el radicalismo, pero Manes nunca tomó la decisión. Quienes lo conocen, sostienen que no le convence abandonar un área donde se siente seguro y goza de prestigio y reconocimiento, para meterse en el espinoso terreno de la política, donde comenzará a recibir críticas y cuestionamientos por doquier.



Con tantos intentos de candidatearlo que resultaron en nada, los distintos sectores que piensan intervenir en la interna bonaerense no se tomaron del todo en serio la propuesta de Cornejo. Algunos señalaron que no estuvo del todo consultado con el flamante titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad. Este diario intentó contactarse con Abad para saber su opinión, pero no recibió respuesta. Tampoco Manes quiso opinar, aunque ya dijo en otras oportunidades que no consideraba ser cabeza de la lista.



La intervención de Cornejo se suma a un escenario de muchas líneas con ideas distintas sobre lo que debe hacer Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, territorio que le resultó hostil hace dos años tras los resultados del gobierno de Macri. El ex presidente considera que la candidata no puede ser otra que Vidal, pero la ex gobernadora ya tienen prácticamente descartada esa opción. No piensa volver a competir por la gobernación. Si va por algún cargo en 2023, ya avisó, será por la presidencia. Y si se postula este año, sería en la Ciudad de Buenos Aires, pero eso es -como se dice- otra historia.



Sin Vidal como candidata, Larreta estudia hace tiempo la posibilidad de cambiar de distrito a su vicejefe, Diego Santilli. Estoico, el funcionario -que va por su segundo período en la Ciudad y no podría candidatearse a jefe de Gobierno en 2023- ya dijo que hará "lo que más le convenga al espacio". Si Santilli es candidato este año, de seguro va por la gobernación en 2023.

Eso hizo sonar las alarmas de Jorge Macri, quien dijo públicamente que es "casi caprichosa" la idea de Larreta de que sea Santilli el candidato. En cambio, el intendente de Vicente López podría apoyar a Vidal como candidata y también la idea de que Facundo Manes sea una figura de unidad. "Con Manes nos evitamos unas PASO", decían en Vicente López. "Lo que sea para que Larreta afloje con el capricho de imponernos a Santilli. Los candidatos de la provincia se eligen en la provincia", indicaban. Jorge Macri ya mandó a decir que si Santilli es candidato él lo va a enfrentar en las PASO. Se le juega la posibilidad de ser candidato a gobernador que viene trabajando hace una década o más. Hasta Elisa Carrió comienza a parecerle una mejor opción a Jorge Macri.

La líder de la Coalición Cívica lo recibió hace un tiempo en su casa en Exaltación de la Cruz e hicieron las paces, así como ella tuvo varias reuniones con Vidal y Larreta. El domingo pasado, en Clarín, Carrió volvió a asegurar que será candidata este año. "Soy candidata en la provincia de Buenos Aires y no voy a ser segunda de nadie. Tenemos que estar todos juntos, el PRO, la Coalición Cívica y los radicales, pero si yo voy a exponer definitivamente mi salud es para encabezar. No puedo ir tercera o cuarta. Así es: iré primera y lo haré con todos", afirmó. Y dijo que lo que iba a hacer lo tenía ya pactado con Larreta y Vidal. "Pero no dejó en claro que es lo que arreglaron", soplaban desde su entorno.



El único problema con Carrió es que, desde diciembre del año pasado, fue y vino varias veces con que será candidata para luego decir que no será candidata. Hay quienes creen que es una posición de negociación para que sus seguidores no queden afuera en las listas. Ahora volvió a decir que será candidata, pero ninguno de sus aliados lo tomaron como una declaración definitiva.



Otro que viene carreteando para ser candidato en esta elección es Emilio Monzó. A diferencia de Carrió, no tiene la opción de no presentarse. Si el ex titular de la Cámara baja quiere pelear la gobernación en 2023 -cosa que ya dijo que busca como objetivo- tiene que levantar vuelo este año. El dirigente viene negociando para formar parte de la interna de Juntos por el Cambio. Jorge Macri ya lo echó discursivamente: dijo que no forma parte del espacio. Y va a ser difícil que Carrió no lo vete en una lista que, eventualmente, encabece ella. También Cristian Ritondo buscará pelear en la interna. El jefe de la bancada de Diputados del PRO también tiene como objetivo ir por la gobernación.

A esa larga lista de candidatos, Cornejo sumó a Manes. Una sola boleta no será suficiente para todos. Y solo puede encabezar uno.