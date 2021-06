La Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver las disputas en torno a la movilidad jubilatoria a raíz de un nuevo fallo, a favor de los reintegros de las diferencias, en este caso de la Cámara de Bahía Blanca.

Hasta ahora hay dos fallos de Cámaras provinciales impugnando los aumentos por decreto, esto es a favor del reintegro de las diferencias. En ambos se ordena a La Anses devolver la diferencia entre el 24,28 y el 35,31 por ciento que varió la movilidad según los aumentos por decreto y el 42 por ciento que debería haber aumentado con la formula jubilatoria que se dejó sin efecto.

Por otro lado, hay otros fallos de la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires –Sala I y Sala II- que lo considera constitucional, esto significa que justifican la medida entendiéndola como resultado de una situación de emergencia sanitaria y económica, lo cual excusa que no se haya podido sostener la movilidad.

"Estos fallos están basados en que si bien fue una medida avalada por una emergencia, fue una medida que indicó la suspensión y que por ende, hay que reintegrarla. No se establece la forma pero hay una deuda a favor de jubilados" explicó la abogada previsional Bárbara Schargorodsky a PáginaI12.



Así fue el fallo de Bahía Blanca, el mismo admite la suspensión durante la emergencia pero ordena, una vez finalizada la emergencia, reintegrar la diferencia entre lo que cobraron los jubilados en el 2020 con decretos, con lo que hubiera sido la fórmula suspendida del gobierno de Mauricio Macri, que era de un 42 por ciento.

Con la ley de emergencia, la movilidad hasta entonces aplicada quedó suspendida y reemplazada en 2020 por aumentos por decreto. En su momento, el poder legislativo le dio las atribuciones al poder ejecutivo para que este decrete la suspensión y pague de acuerdo a la emergencia.

"Estamos en una situación muy particular porque ahora hay tres salas a favor de los reintegros y hay dos salas que justifican la situación por la declarada ley de emergencia. Hoy veo que hay cuestiones con lo provisional en donde la corte falla a favor de los jubilados de manera coherente y otras cuestiones que son más complejas o no tan claras. Con este tema en particular hay muchas aristas de esta medida de emergencia que se podrían haber cuestionado." concluyó Schargorodsky.