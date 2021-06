El intendente saencista de El Quebrachal Rodolfo Rojas fue detenido unas horas este miércoles tras una denuncia de su expareja por violencia de género. Ante el pedido de libertad que realizaron los abogados defensores Luis Zavaleta y Rodrigo Reyna, el juez de garantías Héctor Sebastián Guzmán hizo lugar a la solicitud pero dispuso medidas sustitutivas. El jefe comunal quedó imputado por la fiscala María García Pisacic quien lo acusó provisoriamente de lesiones agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género y amenazas.

Rojas fue denunciado el lunes a la madrugada por su expareja. La fiscala había sostenido el pedido de detención pese a que la denunciante luego intentó rectificar su testimonio. Sin embargo este miércoles decidió luego que ya no era necesaria la detención porque evaluó que no había peligro de fuga y que el intendente no entorpecería la investigación. El jefe comunal tras fijar domicilio y quedar imputado fue puesto nuevamente en libertad pasado el mediodía.

Las medidas sustitutivas impuestas al intendente consisten en que deberá abstenerse de ejercer violencia física, psíquica y verbal contra la expareja y su grupo familiar, se lo excluyó de la vivienda en común, y se le impuso una perimetral en un radio de 200 metros tanto de la casa de la mujer como de los lugares que ella frecuente. El jefe comunal también tiene una prohibición de consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos.

Además el intendente deberá realizar un tratamiento psicológico y acreditar mediante certificados una comparecencia semanal o quincenal a terapia. También debe quedar a disposición del juzgado de garantías para cuando se lo requiera.

Lxs concejalxs Jairo Romero, Daniel Tejada, Héctor Fernández, Fernado Meneses, Miguel Alabaizeta y Ludmila Borojow, enviaron una nota a la presidenta del Concejo Deliberante de El Quebrachal, Nilda Rojas, en la que le solicitaron que se pida informes a la fiscala interviniente respecto a sus actuaciones. "Motiva tal petición en la preocupación que genera en la comunidad, un hecho tan gravísimo como se le imputa, máxime teniendo en cuenta que es el representante de una institución que tiene como fin el cuidado y la protección del ciudadano", manifestaron en esa petición.

La situación de violencia de género se habría cometido el lunes a la madrugada en una finca de propiedad del intendente. Luego el funcionario habría seguido a la mujer por un camino denominado La Lonja. Ella llamó a la policía y radicó una denuncia.

El abogado defensor del intendente era hasta el martes Fernando Escobar quien había pedido que cese la solicitud de su detención y presentó un escrito negando los hechos denunciados en base a lo que le relató el jefe comunal. En la audiencia del miércoles, Rojas se presentó con otros defensores, Zavaleta y Reyna.