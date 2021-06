Nicolás Avelluto, hijo del exsecretario de Cultura durante la gestión macrista, Pablo Avelluto, falleció este domingo a los 28 años de manera sorpresiva. En las próximas horas se realizará una autopsia para esclarecer las causas de su muerte. Tras conocer la muerte de Nicolás, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, envió su pésame a la familia. "Con enorme pesar he sabido del fallecimiento de Nicolas Avelluto. Duele mucho la muerte de un joven. Quiero transmitirle mi profundo dolor a sus padres, hermanos y a todos los que lo han querido", escribió en su cuenta personal de Twitter.El expresidente Mauricio Macri confirmó la noticia y se solidarizó con el ex funcionario y su familia. "Un dolor inmenso por el fallecimiento de Nico, el hijo de Pablo Avelluto. Querido Pablo, no hay palabras para una pérdida semejante. Te acompaño a vos y a tu familia en este momento devastador. Mi abrazo más fuerte", publicó en Twitter. Nicolás Avelluto, de 28 años, era fotógrafo y militaba en causas ajenas al bloque de Juntos por el Cambio. En su perfil de Instagram, donde tenía más de 4000 seguidores, se puede ver parte de su trabajo. En el último tiempo estuvo haciendo una cobertura fotográfica sobre la desaparición del joven trans Tehuel de la Torre y también hizo una extensa cobertura sobre la lucha en las calles a favor de la legalización del aborto.Falleció este domingo a los 28 años de manera sorpresiva. En las próximas horas se realizará una autopsia para esclarecer las causas que lo llevaron a su muerte. Fuentes judiciales informaron que tras no atender el teléfono, "la madre del joven se acercó a la casa donde vivía Nicolás, entró al departamento y lo encontró fallecido en la cama. Llamó a la Policía y la unidad criminalística determinó que no había signos de violencia, ni de robo ni nada por el estilo. Tampoco había indicio de suicidio". Desde la CORREPI señalaron: "Con enorme dolor, nos toca despedir a un querido compañero. Hoy falleció Nicolás Avelluto, fotógrafo comprometido con las luchas populares, siempre presente en las calles. Saludamos a sus compañerxs y amigxs en esta triste jornada. Nos vemos en la lucha, compañero". También lo despidieron desde la cuenta de ANRed, donde trabajaba como colaborador. "Con profunda tristeza lamentamos la temprana partida de nuestro compañero Nicolás Avelluto, colaborador fotógrafo de ANRed. A través de los años y su participación en diversos medios populares, dejó cientas de fotografías que reflejan las luchas cotidianas y también las alegrías de quienes pelean por otro mundo. ¡Hasta siempre, Nico!"", fue el mensaje que le dedicaron.