Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Denuncian que tiene una deuda con los proveedores de 20 millones de dólares

Preocupación por el futuro de Fadea

Los gremios del sector alertaron sobre el desguace libertario en la fábrica de aviones del Estado.

Fábrica Argentina de Aviones FADEA
(Presidencia)

Últimas Noticias

A la plana mayor del Batallón de Aviación de Campo de Mayo

Casación confirmó la condena por los vuelos de la muerte

Ya está en cuartos de final, al igual que el Bologna de Santi Castro

Europa League: el Aston Villa de Dibu Martínez eliminó al Lille

Sin declaraciones desde su entorno

El actor Chuck Norris fue internado de urgencia

Mercados

Riesgo país a 620 puntos

Exclusivo para

La crisis en el conurbano

Alerta entre las pymes industriales de San Martín: malas expectativas, pocas ventas y nula inversión

Por Marcial Amiel

El Secretario del Tesoro estadounidense se refirió a un cambio de régimen en Cuba

EE.UU. habla de transición “a cámara lenta”

¿Fin para el jefe de Gabinete?

“No sé si llega a abril”: Manuel Adorni, cada vez más complicado

El precio trepó 7,4% en febrero. El nivel de consumo más bajo 20 años

Con Milei, carne para pocos

El País

A la plana mayor del Batallón de Aviación de Campo de Mayo

Casación confirmó la condena por los vuelos de la muerte

En la víspera de los 50 años del golpe

Qué hay detrás de la desclasificación de archivos de la SIDE

Por Luciana Bertoia

Denuncian que tiene una deuda con los proveedores de 20 millones de dólares

Preocupación por el futuro de Fadea

Informe anual de la Correpi sobre la situación represiva

Milei encabeza “el gobierno más represor de la democracia”

Por Nahuel Lag

Economía

Mercados

Riesgo país a 620 puntos

Demoras en la aprobación de la segunda revisión del acuerdo

El FMI se toma su tiempo

Las ventas al exterior cayeron en febrero en 2,9%

Menor dinamismo de la exportación

Cuestionan las cifras del Indec en relación a la canasta básica de ingresos

¿A cuánto asciende realmente la pobreza?

Por Juan Garriga

Sociedad

En medio de las cancelaciones de vuelos

Flybondi abrió un plan de retiros voluntarios para sus empleados

Por Santiago Brunetto

Lo advirtió la ONU

La escasez de agua afecta más a niñas y mujeres pobres

"No se descarta ninguna hipótesis"

La fiscal dio detalles del hallazgo de la nena de 2 años que buscaban en Córdoba

Nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina

Los números del desastre que el gobierno hace con las universidades

Por Pablo Esteban

Deportes

Ya está en cuartos de final, al igual que el Bologna de Santi Castro

Europa League: el Aston Villa de Dibu Martínez eliminó al Lille

Racing y San Lorenzo tendrán paradas bravas con equipos brasileños

Copa Sudamericana: River quedó en el Grupo H en el sorteo

Los rivales de Boca, River y los argentinos

Se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026: así quedaron los grupos

Banfield recibe este viernes a Tigre y Atlético Tucumán a Gimnasia (LP)

Liga Profesional: Comienza la fecha 12 con dos partidos