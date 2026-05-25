Estudiantes de la UBA se consagran en una competencia con más de 40 instituciones del mundo

La UBA se consagra en una competencia de derechos humanos

Pilar Arias y Gala Victoria Gallo (oradoras), y Belén Guerreiro Murta y Ana Paula Duhour (investigadoras), fueron seleccionadas para representar internacionalmente a la UBA en la 31º Edición del Inter-American Human Rights Moot Court Competition.

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