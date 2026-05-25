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En un certamen de Derecho

Estudiantes de la UBA se consagran en una competencia con más de 40 instituciones del mundo

La Universidad de Buenos Aires avanzó una nueva ronda en las competencias American University Human Rights Moot Court Competition y Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition 2026.

La UBA se consagra en una competencia de derechos humanos Pilar Arias y Gala Victoria Gallo (oradoras), y Belén Guerreiro Murta y Ana Paula Duhour (investigadoras), fueron seleccionadas para representar internacionalmente a la UBA en la 31º Edición del Inter-American Human Rights Moot Court Competition. Redes Sociales

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