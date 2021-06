Florencia Gómez Pouiallastrou fue asesinada en un camino rural de San Jorge el 12 de octubre de 2020. Sus hijas tenían 5 y 3 años. Cuando la más chica ve las fotos pegadas en algún comercio, quiere darle besos. A Gabriela Gómez la desespera que pierda los recuerdos de la mamá. “Le tenemos que hablar, le tenemos que contar historias, porque ella no la tiene que olvidar”, le dice a la más grande, atenta a mantener el recuerdo de su hermana, que tenía 34 años, una vitalidad contagiosa y solidaria. A ocho meses del femicidio, la fiscalía a cargo de Omar De Pedro espera los resultados de los exámenes genéticos realizados a 31 personas, para cotejarlos con un perfil encontrado en el lugar del crimen. No hay una hipótesis definida, aunque la fiscalía trabaja para relevar todas las posibilidades. Florencia era la referente de género del Partido Comunista en la provincia de Santa Fe, y esa actividad militante amplía el espectro, ya que el crimen podría estar relacionado con su activismo político feminista. O no. Desde las agrupaciones feministas de la zona reclamaron al Estado “mayores recursos” para esclarecer este femicidio.

“Creo que si la persona querida muere por una enfermedad o un accidente, el duelo es diferente. Lo procesás de una manera. Pero porque un h. de p. se le ocurrió decidir si ella iba a vivir o no... Yo no puedo creer que nos esté pasando esto. ¿Viste cuando estás entre la realidad y la no realidad? Decís ‘fue un sueño’, y de repente no. Cómo lo cerrás, cómo lo entendés?”, dice Gabriela sobre las sensaciones que vive desde hace ocho meses, en los que pasa muchos fines de semana con las nenas. Es que Florencia vivía desde hacía algunos años en San Jorge, y la familia está en Carlos Pellegrini, un pueblo distante a 30 kilómetros.

Gabriela valora la tarea de De Pedro, a quien ve trabajar de forma intensa. “Confiamos en que está haciendo todo lo posible para avanzar en la investigación”, dice. El funcionario judicial atiende la consulta periodística con tanta amabilidad como cautela. Es que el amplio espectro de posibles hipótesis requiere de una tarea dedicada. “Estamos esperando los resultados genéticos, porque necesitamos pruebas materiales para avanzar en una hipótesis de manera más firme”, explica el fiscal. Las muestras fueron tomadas a fin de mayo, después de un trabajo de reconstrucción de las últimas horas de Florencia. “El crimen fue en un camino rural, donde no hay cámaras, ni testigos”, agregó De Pedro.

Para Gabriela, la espera es dolorosa pero entiende que es necesaria. “Si algo aprendimos en todo este tiempo es a manejar la ansiedad y saber que los tiempos no son los que quisiéramos. Cuando pasó lo de Flor, pensamos que iba a ser cuestión de horas, después de días, después fuimos entendiendo que no eran ni horas ni días. Sabemos que la situación fue compleja, bastante compleja, porque fue a 300 metros de la ruta que divide el campo. No hay testigos, no hay cámaras, no hay nada”, dijo la hermana de la joven asesinada.

Justamente el sábado, a ocho meses del femicidio, agrupaciones feministas emitieron un comunicado en el que exigieron “al Estado mayores recursos, presencia y responsabilidad para dar con la persona que cometió el femicidio, que hace ocho meses camina libre e impunemente, constituyendo esto un peligro para la sociedad en general pero, sobre todo, para las mujeres e identidades feminizadas”.

Recordaron que “el femicidio de Florencia es el único del departamento San Martín donde no hay declarada una persona como responsable”, y por esto analizan que “claramente la justicia no ha podido cumplir con el pedido de que se resuelva con urgencia”.

Las organizaciones que lanzaron el comunicado, en solidaridad con los familiares de María Florencia, son: Estamos Para Nosotres, de Piamonte; Frente de Mujeres Sindicalistas del Departamento San Martín; Kumelén Asociación Civil; Mujeres de la Matria Latinoamericana - Mumalá San Martín; Movimiento Social de Piamonte; Saravá, de Carlos Pellegrini; Las Chuecas, de San Jorge; Insurrectxs, de María Susana; Mujeres Justicialistas, de El Trébol; Flor de Mujeres, de Monje; Marea Violeta, de Landeta; Niunamenos de Las Rosas; Feministas de Montes de Oca; Movimiento de Mujeres y Disidencias, de Funes; La Yesca, de Cañada de Gómez; Aquelarre, del Frente de Mujeres y Disidencias, Bustinza; Warrios, de Las Parejas; Feministas, de Las Rosas; Mujeres en Ronda, de Totoras; Ronda de mujeres roldanenses, de Roldán; Mala Junta - Feminismo Popular - Poder Feminista, de Rosario; Colectiva Roldán, mujeres libres y diversas; Agrupación familiares Atravesados por el femicidio de Santa Fe.

Mientras espera los resultados de la investigación, la familia vive distintos momentos. “Vamos pasando por todas las etapas, por todas las sensaciones. Desde querer salir a romper todo y de repente no querer salir de casa. Lo que más duele es extrañarla, procesar que no va a estar nunca más”, dice Gabriela. Convocada a hablar de su hermana, recuerda: “Ella era hermosa, todo lo lindo que te pueda decir desde el amor, eso era ella”.