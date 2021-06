Los principales referentes de Ciudad Futura fueron habilitados ayer por una multitudinaria asamblea partidaria, a “tener diálogo con sectores políticos y sociales” para “explorar la posibilidad de construir un frente amplio” de cara al 2023 pero que “si se puede sintetizar, para las elecciones de este año, mucho mejor”, resumió para Rosario/12 Juan Monteverde. El mandato tiene dos aspectos centrales: buscar a los sectores que no se sientan cabalmente representados por el Frente de Todos, pero también a aquellos que pierdan identidad ante el desmembramiento del Frente Progresista por el éxodo de vastos espacios del radicalismo hacia Cambiemos. La profundización de la alianza con el Frente Social y Popular de Carlos del Frade y las conversaciones pendientes con Igualdad de Rubén Giustiniani.

Monteverde recordó que Ciudad Futura en 2015 dijo “que había que votar a (Daniel) Scioli en el ballotage. En el 2019 dijimos que había que votar a Alberto y a Cristina. De esas definiciones nosotros no nos movemos, nuestro espacio no está pensado desde una tercera posición si no desde dejar de pensar las cosas en términos binarios”. Y aclaró que “por eso queremos una plataforma que pueda dialogar con el peronismo en términos no de antagonismo sino de superación. Hoy es imposible pensar que todas las identidades antineoliberales entren en una sola expresión política. Hay que generar múltiples identidades que después colaboren en un proyecto común”, aseguró.

Desde Ciudad Futura creen que el escenario político en Santa Fe está en una reconfiguración total. La pandemia y hasta cuestiones vinculadas estrictamente a la política y la dinámica de las distintas fuerzas. Obviamente, el fallecimiento de Miguel Lifschitz es un elemento central en ese sentido. “En ese marco, en la lista del PJ no se van a poder expresar todos los sectores que en el 2019 más que nada respondieron a la épica antineoliberal de echar a (Mauricio) Macri. Ahí van a quedar varios sectores que no se van a sentir representados en esa lista, por lo que vamos a ir a hablar con esos sectores del peronismo”, explicó Monteverde.

Y el otro fenómeno que observa esta fuerza política es “la desarticulación del Frente Progresista que rigió la política en los últimos 30 años en Rosario y los últimos 12 en la provincia. Con el éxodo de grandes sectores del radicalismo hacia Cambiemos va a quedar un gran porcentaje del electorado sin representación política. Por eso, los que queden afuera de un lado y del otro van a estar buscando una alternativa”, razonó el dirigente de izquierda. Y agregó que también buscan “que la política exprese determinados fenómenos, luchas y debates sociales que tradicionalmente la política tarda mucho en expresar. La cuestión ambiental es una de esas expresiones. ¿Quién va a expresar toda la lucha que se viene dando por los humedales?, por ejemplo. ¿Quién va a expresar mejor las luchas feministas?”, se preguntó Monteverde.

Todo esto se combina con la mirada municipalista que tiene Ciudad Futura, sobre todo en el sentido de que las construcciones son de abajo hacia arriba. “Este año nos vamos a presentar con candidatos propios en más localidades en Santa Fe. En Venado Tuerto por ejemplo, se tomó la decisión de presentarse. En Pueblo Esther tenemos una concejala y se van a presentar nuevamente. En la ciudad de Santa Fe se está debatiendo si nos presentamos también”, aseguran.

“El mandato de la asamblea también fue el de profundizar los vínculos con el Frente Social y Popular. Sobre todo la experiencia que vivimos en Rosario, aquí nosotros logramos tener un único bloque y esto también derriba el concepto de que la izquierda va junta a elecciones y después se separa”, expresó Monteverde y afirmó que en el caso de Giustiniani “nosotros no compartimos ningún espacio pero entrará en estas rondas de conversaciones con los distintos sectores. Por eso el debate está planteado no tanto en discutir nombres sino discutir el proyecto colectivo. La decisión es construir una nueva plataforma de articulación política”, concluyó.