Lionel Messi, capitán y símbolo de la Selección Argentina, encendió la ilusión de la Copa América que comienza este lunes para el elenco nacional, a horas del debut ante Chile, al reflexionar que este torneo "es el momento de dar un golpe" ya que el plantel conducido por Lionel Scaloni tiene "clara" su identidad de juego. El astro del Barcelona, que ofreció interesantes conceptos en la conferencia de prensa en la previa del partido junto al entrenador, quien por su parte no confirmó el equipo que enfrentará al conjunto trasandino.

"Creo que esta Copa América nos encuentra cerrando nuestra identidad de juego -declaró Messi-. Tenemos clara nuestra idea y la mayor parte del plantel viene jugando hace ya mucho tiempo junta. Si bien llegaron nuevos chicos, la idea y la forma de jugar de la Selección está bastante clara y la tenemos. Es el momento de dar un golpe y esta Copa es la posibilidad. Va a ser especial, diferente, por todo lo que pasa en el mundo y porque el fútbol no está exento".

La estrella del equipo de Scaloni se refirió, además, al rol que tiene hoy y ha tenido a lo largo de los años en el conjunto albiceleste, con una frase contundente: "Creo que en ningún momento la Selección dependió de mí". Y agregó: "Siempre intentamos hacer un grupo fuerte y competitivo, porque sabemos que si no somos un equipo fuerte es difícil ganar partidos y conseguir los objetivos. De a poquito, nos fuimos haciendo fuertes como equipo. Y desde hace tiempo venimos trabajando los mismos jugadores, la misma idea, ya pasamos la Copa América y muchos en este plantel tienen la experiencia de haber jugado una. Seguimos en formación, por buen camino e intentaremos conseguir el objetivo como siempre"

El capitán argentino también analizó la doble fecha de Eliminatorias: "El equipo está bien. Llegamos en un buen momento, hicimos dos muy buenos partidos, más allá de que no pudimos conseguir la victoria. Fuimos creciendo y necesitamos una victoria. Estamos contentos con el rendimiento de los dos partidos pero hay que ganar para seguir creciendo y hacernos más fuertes".

"Mi mayor sueño es conseguir un título con la Selección", fue otra de las frases que dejó el testimonio del segundo jugador con más presencias en la Mayor, con 144 juegos (detrás de Javier Mascherano, quien tiene tres más). "Siempre lo dije: siempre estoy disponible para estar con la Selección -amplió el rosarino-. Estuve cerquita muchas veces y lamentablemente no se me dio. Intentaré seguir buscándolo hasta que se pueda. Hasta que el entrenador me diga que puedo aportar, siempre voy a estar y voy a pelear por ese sueño. Tuve la suerte de ganar todo a nivel clubes e individual; sería muy lindo conseguir algo con la Selección también".

Consultado por el brote que sacudió y dejó con importantes bajas a la Selección venezolana para el juego inaugural ante Brasil, Messi mostró su preocupación: "Nos preocupa porque es un riesgo para todos contagiarnos de Covid. La verdad es que nos preocupa, intentamos cuidarnos y hacer lo que nos dicen, pero no es fácil; pasan estas cosas, nos enfrentamos con las demás selecciones y hay riesgos de contagios. Intentaremos hacer lo mejor posible para que no pase, pero muchas veces no depende de nosotros solamente".