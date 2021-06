El impacto del confinamiento nacional más estricto y las posteriores restricciones provinciales comienzan a reflejarse en varios indicadores importantes -incluida la tasa de contagios-, marcando una tendencia hacia el amesetamiento y la disminución de casos. Sin embargo, esta situación todavía no se avizora en el nivel de ocupación de camas, que se mantiene en niveles altos tanto en el sector público como en el privado. Desde el área de salud municipal explicaron que el respiro en esa situación se podrá observar de manera posterior a la disminución de los casos, siempre y cuando esa tendencia se mantenga, algo que parece difícil si se tiene en cuenta esta nueva etapa de aperturas que comienza hoy y con el Día del Padre en el horizonte cercano. La otra cara de esta realidad pasa por la vacunación que continúa avanzando a buen ritmo: esta semana se espera aplicar cerca de 60 mil dosis.

Son muchos los indicadores que analizan día a día las áreas de salud para poder hacer una evaluación de cómo evoluciona la situación sanitaria y epidemiológica en la provincia y en la ciudad. Si bien destacan positivamente que como reflejo del confinamiento y las restricciones en los últimos días se observa una disminución en la tasa de contagios –que pasaron de más de mil durante los primeros días de junio a menos de 700 durante los últimos cuatro días-, un Rt y la razón de casos menor a 1, esto se sigue dando sobre un número considerable de casos diarios.

“Es importante analizar que más allá de que haya disminuido el número de casos y que ningún paciente ha quedado sin atender, todavía estamos en una situación de estrés sanitario que hace que tengamos expectativa en algunas variables pero no hay que depositar ninguna definición de éxito ni de pronóstico favorable porque todavía la situación sigue siendo compleja en términos sanitarios. Ha bajado la tasa de positividad, ha bajado también levemente el porcentaje de ocupación de camas covid pero la ocupación de camas críticas sigue siendo importante”, destacó a Rosario/12 Leonardo Caruana, secretario de Salud municipal.

De acuerdo al último informe difundido ayer, el nivel de ocupación de camas sigue por encima del 90%: en el sector público, las camas generales presentan un 91% de ocupación mientras que las camas críticas están en el 99% (46% del total de ambas están siendo utilizadas por pacientes con covid); por su parte, en el sector privado la ocupación de camas críticas está en su valor más bajo de los últimos 20 días pero sigue en semáforo en rojo porque está en el 91%.

Según explicó Caruana, esta situación se da por múltiples factores. Por un lado, el reflejo en la utilización de camas se ve posterior a la disminución de la tasa de contagios, es decir, “estamos viendo una imagen de por lo menos 14 días atrás en relación a la ocupación de camas críticas”. Por otro lado, mencionó que Rosario es referencia a nivel regional en relación a la utilización de camas por lo que recibe a pacientes que no son de la ciudad pero se atienden en el sistema de salud rosarino. Además, detalló que también hay un porcentaje importante de personas con obra social que se atienden en el sector público.

“Primero se ve el amesetamiento de la tasa de contagios y después recién eso se refleja en las internaciones siempre y cuando sigan bajando los casos porque sobre un número alto de casos, que todavía sigue siendo preocupante, vamos a seguir teniendo un porcentaje de ocupación de camas importante”, aclaró Caruana. En ese sentido, consideró que hay que tener en cuenta lo que ocurra con las nuevas aperturas y con las celebraciones por el Día del Padre: “Todo eso exige al máximo reforzar los cuidados porque la vacunación sigue su ritmo pero todavía la tasa de contagios diaria sigue siendo alta y de ese número alto hay un porcentaje que ocupa camas generales y camas críticas y eso estresa el sistema. Entonces tenemos que reforzar los cuidados en las próximas semanas, sobre todo en las actividades que comienzan y en los encuentros sociales y afectivos, hay que seguir intensivamente con la vacunación y veremos cómo sigue el nivel de ocupación de camas”.

Con respecto a la vacunación, destacó que avanza a buen ritmo, utilizando al máximo la capacidad de los turnos y “si llegan más vacunas ampliaremos todas las posibilidades para que se puedan otorgar más turnos”. Actualmente se está terminando con la vacunación de la población entre 18 y 59 con factores de riesgo y ya se comenzó a inocular a personas entre 59 y 55 años sin factores de riesgo. El responsable de la cartera de salud local adelantó que esperan que “con todo el ritmo y la información que tenemos esta semana podamos llegar a casi a 60 mil personas vacunadas”.

A modo de balance, Caruana consideró que es importante comunicar a la población que "ningún fenómeno habla de finalización de la pandemia porque el número de casos sigue siendo alto". Por eso advirtió que "la barrera inmunológica de los anticuerpos no es suficiente" y se necesita seguir reforzando todos los cuidados: uso del barbijo, distanciamiento, ventilación de los ambientes, el uso de alcohol en gel y lavado de manos. "Me parece que hay que reforzar esta idea de que la pandemia no finalizó y no hay que relajarse", concluyó.