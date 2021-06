Este jueves se cumplen 200 años de la muerte de Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte, a quien se lo conoce por el más abreviado Martín Miguel de Güemes. En ocasión de ese aniversario redondo, este jueves a las 22 Canal Encuentro estrenará el mediometraje Ensayo para Güemes. Producida por el Ministerio de Cultura y el canal público, se trata de una ficción dirigida por Daniel Rosenfeld y protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Mercedes Morán, Martina Garello y Walter Jakob, sobre un guion escrito a cuatro manos por Rosenfeld y Mariano Llinás. El director, el elenco, el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y la Gerente General de Contenidos Públicos, Jesica Tritten, participaron de la presentación realizada este lunes por la tarde en la majestuosa cúpula del Centro Cultural Kirchner.

Fue con la idea de homenajearlo que se puso en marcha este mediometraje en el que una dramaturga y sus actores se reúnen para ensayar una representación teatral basada en la pintura "La muerte de Güemes", de Antonio Alice. Esta obra sirve de inspiración para un relato de ensueño, con siluetas, sombras y colores, al que pronto se incorpora a un actor personificando al coronel Jorge Enrique Vidt (ladero y sucesor de Güemes) y una historiadora del arte. Es así que los cuatro personajes se sumergirán en las profundidades de la historia para desentrañar el enigma detrás del bronce. “Fue una aventura descubrir los diferentes lados que tuvo Güemes. La idea de este mediometraje era abrir más preguntas y no entregar respuestas. Queríamos mostrar desde un lugar distinto, mucho más humano, a alguien que sin duda merece un lugar mejor en la Historia”, dijo el director, entre cuyos antecedentes están la ficción Cornelia frente al espejo (2012), sobre un relato de Silvina Ocampo, y el documental Piazzolla, los años del tiburón (2018).

¿Por qué merece un lugar mejor? "Güemes fue alguien que luchó por nuestra libertad. Toda la gesta libertadora no hubiera sido posible sin él como un tapón en el norte frenando a los invasores”, dijo el Ministro en referencia a la importancia geoestratégica del trabajo del militar y político argentino luego de la Revolución de Mayo de 1810. El funcionario amplió: “Güemes tenía la virtud de los grandes, sabía que la lucha era terrible y que era inferior en fuerza a sus rivales. El ejército español tenía más y mejores armamentos, además de más soldados. Pero él, con su pensamiento y espíritu de libertad, logró unir al pueblo y llevar adelante nuestra Guerra Gaucha. A él lo hirieron y tuvo un recorrido de diez días hasta que llegaron los emisarios españoles. Le ofrecían claudicar en su lucha a cambio le ofrecían los mejores médicos, la mejor atención. Pero nunca aceptó”.

“Ojalá el abordaje que hicimos genere en quienes lo vean lo mismo que generó en mí. Fue muy interesante indagar un aspecto que no conocía, mucho más terrenal. Es un material que va a servir, para las escuelas puede ser un hermoso disparador para revisar la Historia”, dijo Morán. A diferencia de la actriz, Sbaraglia ya había trabajado con Rosenfeld en Cornelia frente al espejo. Fue el director quien le prepuso sumarse al elenco. “Cuando me habló de este proyecto me pareció muy lindo compartir una nueva aventura. La manera que lo encaramos es descontracturada, con humor. Y que la vidriera sea el Canal Encuentro me parece importante porque estos fragmentos de Güemes le van a llegar a mucha gente joven que probablemente no conocía a esta figura”.

La película fue realizada en contexto de emergencia sanitaria, siguiendo de forma estricta los protocolos y medidas de seguridad vigentes de acuerdo a la fase epidemiológica y en cumplimiento de la normativa correspondiente. “Cuando la vean, van a tener la cabal conciencia de que es una película de una estética hija de la pandemia. Es una muestra de cómo de la dificultad puede obtenerse el minimalismo”, adelantó Bauer, para quien el cine “ayuda a la reflexión, a pensar en el pasado para construir un futuro mejor”. “Acá hay talento y trabajo humano, pero también algo milagroso. El milagro de poder trabajar, de producir una película. Y el milagro que es el cine. Robert Bresson decía que la cámara cinematográfica es milagrosa porque capta algo maravilloso que no ve el ojo ni la mirada humana”.