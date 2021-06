Los deportistas que incumplan las reglas anticovid durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 podrían ser descalificados de las competiciones e inclusive expulsados de Japón, según el manual para los atletas publicado este martes por el comité organizador.



El objetivo de este anuncio de posibles sanciones es garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención de contagios previstas por los anfitriones de los Juegos y por el Comité Olímpico Internacional (COI), y que suponen una "estricta restricción" del movimiento de los atletas y una "estrecha vigilancia" de su estado de salud.

Las eventuales sanciones se aplicarían a los deportistas que se nieguen a someterse a los test de coronavirus obligatorios a su llegada a Japón y durante su estancia, y alcanzaría a quienes no respeten el uso de barbijo o las medidas de distanciamiento social, entre otros casos posibles.



También afrontarán medidas disciplinarias los atletas que se salgan de la "burbuja" olímpica (conformada por los alojamientos y espacios de entrenamiento y competición), o que se desplacen a lugares que no hayan sido notificados con antelación a la organización.



El rango de sanciones incluye advertencias, retirada temporal o permanente de la acreditación para participar en Tokio 2020, descalificación de la competición o "incapacitación temporal o permanente para participar en los JJOO", según consta en la última versión del manual dado a conocer.



Estas medidas disciplinarias serán impuestas por las autoridades niponas o por los comités olímpico y paralímpico internacionales en el marco de la Carta Olímpica, según señalaron los organizadores, quienes no dieron más detalles sobre en qué casos se podría aplicar la mencionada incapacitación permanente de participar en los Juegos.



Los protocolos se aplicarán a los aproximadamente 15.000 atletas olímpicos y paralímpicos que participarán en Tokio 2020, mientras que los otros 78.000 representantes de comités y otros trabajadores extranjeros que viajarán a Japón para los Juegos deberán someterse a medidas anticontagios similares y también se expondrán a sanciones en caso de incumplimiento.



Los Juegos Olímpicos de Tokio se realizarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto, mientras que los Paralímpicos serán desde el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre.