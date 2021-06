“Tengo 55 años. Cuando era chiquita ya tenía clarísimo quién era, pero en ese contexto me sacaban lo femenino a cinturonazos” cuenta Luana Marian López Reta, analista de sistemas y flamante incorporación del Ministerio del Interior como Administradora Linux, un puesto para el que tiene más de tres décadas de experiencia. Un tuit suyo se hizo viral cuando anunció que había conseguido el trabajo después de meses de inactividad, y su foto empapeló los medios pocos días después, cuando la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans obtuvo media sanción en Diputados. “Allí estuvimos porque venimos hace años militando esta ley. Fue una emoción muy fuerte” cuenta a Soy Luana, quien también es integrante de la Nelly Omar y coordinadora del área de Género y Diversidades de APDH.

¿Cómo fue conseguir este trabajo en un contexto tan adverso y siendo que en sistemas siempre la demanda es de personas jóvenes?

--Valoraron mi experiencia y curriculum. Yo decidí volver a sistemas después de más de un año de inactividad y fue toda una decisión: tuve que actualizar mi Linkedln, cambié las fotos, el texto y todo porque en estos años yo transicioné. A la semana siguiente me llamaron de una consultora diciéndome que me querían hacer una evaluación técnica. Y a los pocos días me dijeron que era para ser analista de sistemas en el Ministerio del Interior. Yo pensé que no me iban a llamar más pero enseguida me pidieron el psicotécnico y de ahí el preocupacional.

¿Cómo fue la repercusión del tuit?

--Mientras firmaba, me saqué la foto y la puse en mi Twitter. Volví a casa, tranquila, y cuando vuelvo a mirar estaba explotado. Todos mensajes de apoyo y comentarios lindos, mensajes chotos o de odio tuve ocho. Cuatro o cinco los denuncié y listo. No pensé que iba a tener esa repercusión. Y unos días después me llamaron de la consultora para volverme a aclarar que no me llamaron por cumplir un cupo sino por mi curriculum. Quienes militamos por el cupo, sabemos que es para las personas que nunca pudieron tener acceso al mercado laboral, por la exclusión propia de ser personas trans. No era mi caso porque por mas que yo sea una trava de 55 años, tenía mi experiencia y un perfil técnico que me acompañaba. Más allá del tema de mi curriculum, me pone feliz que no haya pesado en contra el tema de que soy trans. Pienso que la revolución también pasa por ahí.

¿En qué espacios militaste este proyecto que será ley?

--Defiendo el cupo con uñas y dientes hace años. Hace dos que estoy en APDH como Coordinadora del Area de género y diversidad, y acabo de incorporarme a la Nelly Omar, que es una organización territorial en CABA, de construcción de poder político popular. También estoy hace años en el Frente Federal por la Ley de Cupo.

¿Cómo fue la media sanción? Apareciste en todos los medios...

--El jueves fue un día muy intenso, desde la mañana el mensaje que se manejaba era que el bloque de Juntos por el cambio iba a votar por la negativa, con lo cual no daban los números. A la noche, cuando íbamos para Diputados, que tuve la suerte de tener acceso a la galería para presenciar el debate, recibimos la noticia de que algunos iban a votar afirmativamente, así que nos cambiaba el panorama. A partir de escuchar los discursos de JxC entendimos que cambiaba el paradigma de la votación y que había una posibilidad concreta de que se aprobara. Los discursos nos conmovieron, me la pasé llorando entre los nervios y la ansiedad y lo emotivo de algunos discursos como el de Cristina Alvarez Rodríguez, sobre todo cuando la nombró a la compañera Paula Arraigada. Y después el momento de la votación… no esperabamos ese resultado: 207 a 11 es un mensaje claro, esto es lo que quiere la sociedad, esto es lo que quiere el pueblo. Por eso creo que se aceleró mucho todo de lo que va a pasar en el Senado y se está hablando de un muy próximo dictamen de comisión y que de ahí vaya a recinto. Sin tocar una coma al proyecto como está. Hay convocatorias para inscripciones a registros, como el de la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires que ya abrió, así que estamos muy contentas y esperando que se convierta en ley a muy corto plazo.