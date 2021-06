Roger Waters no ahorró críticas para Mark Zuckerberg, al asistir a un foro en apoyo de Julian Assange. El músico contó que el fundador de Facebook le había ofrecido millones por los derechos de "Another Brick in the Wall II" para usar el tema en una película promocional de Instagram.

Waters afirmó que le dijo "Vete a la mierda" a Zuckerberg y no dudó en mostrar sus críticas a las redes sociales de Zuckerberg, las cuales, según el bajista, generan la censura mundial para que no se divulgue la historia de Assange. También dijo que Zuckerberg quiere "tomar el control de todo".

Y lanzó sus dardos hacia los productos de Zuckerberg. "Pero piensas, ¿cómo lo hizo este pequeño idiota que empezó diciendo: 'Es bonita, le daremos un cuatro de cinco. Es fea. ¿Le daremos un uno?'. ¿Cómo consiguió algún tipo de poder? Y, sin embargo, aquí está, uno de los idiotas más poderosos del mundo".



Waters ha subido su perfil de activista político, con su defensa a Assange, el creador de WikiLeaks, así como ha destacado por su defensa del pueblo palestino. Y, en relación a la Argentina, mostró su solidaridad con La Garganta Poderosa.

La crítica de Waters a Zuckerberg se produce en un momento en que el creador de Facebook aparece como uno de los multimillonarios de Estados Unidos que menos dinero paga en impuestos: a través de estrategias impositivas legales, los ricos tratan de pagar poco o nada de impuestos federales y no hay una correlación gradual según la cual debieran pagar más a medida que aumenta su patrimonio.

Según una fuente anónima que acercó datos a ProPublica, las personas que ganan entre 2 millones y 5 millones de dólares al año pagaron un promedio de 27,5 por ciento de impuestos, la mayor tasa de cualquier grupo de contribuyentes. Fortunas de miles de millones pagan menos. La web de investigación chequeó la veracidad de los datos, que resultaron correctos. La información sobre Zuckerberg también tenía datos sobre multimillonarios como Bill Gates, Rupert Murdoch y Warren Buffett.

Este dato coincide con la iniciativa del presidente Joe Biden de subir impuestos a las grandes fortunas. La idea del mandatario es elevar la tasa máxima al 39 por ciento para quienes perciben 400 mil dólares año o más en ingresos gravables. La tasa actual llega al 37 por ciento, y los afectados no llegarían al dos por ciento de la población norteamericana.