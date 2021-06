El Tribunal riojano que condenó al tatuador Patricio Pioli por “coacción y lesiones leves calificadas” y por difundir imágenes íntimas de su ex pareja sin consentimiento revocó la prisión domiciliaria que le había otorgado, con lo que respondió a un pedido de la querella y la fiscalía, que denunciaron amenazas hacia la víctima.



Por su parte, la defensa de Pioli anunció que presentará un recurso de amparo ya que la sentencia está apelada en el tribunal superior, por lo que considera que no está firme.



Pioli fue condenado a cinco años de prisión por haber ejercido violencia de género contra su ex pareja Paula Sánchez Frega y haber difundido imágenes íntimas sin el consentimiento de la víctima, en lo que fue el primer juicio oral y condena en la Argentina por este tipo de delitos, popularmente conocidos como "sextorsión".



Sebastián Andrada, abogado de Sánchez Frega, explicó que “la Cámara Tercera hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, que denunció amenazas por parte de Pioli apenas conocida la sentencia, y también a nuestro pedido, por constituirse esta prisión domiciliaria en un riesgo para la seguridad de la víctima”.



“Esta resolución se debió a un planteo que realizó la semana pasada el Ministerio Público Fiscal, que aseguró que hubo una amenaza concreta minutos después de darse a conocer la sentencia", dijo Aranda



Agregó que “existe un peligro latente de que Pioli, estando ya condenado y con domiciliaria, constituya un peligro mayor del que existía cuando no estaba condenado”.



“Y a esto debemos sumarle la falta de apego que Pioli siempre mostró ante las condiciones que la justicia le imponía", aseguró Aranda.



En tanto el abogado defensor, Matías Cucco, aseguró que presentará un recurso de amparo para que su cliente "vuelva a tener su beneficio mientras el recurso de casación que anunciamos el día de la sentencia esté en curso”.



“Tengo la resolución de la revocación y no sé si es un chiste o una broma de mal gusto, sobre todo porque viene de parte de los jueces que deben velar por la justicia y el cumplimiento de la ley”, agregó el defensor.



Para el defensor "los argumentos son totalmente vagos y se están prestando a esta situación que viene realizando la querella y a la cual se ha sumado la Fiscalía, sin ningún tipo de pruebas y con el solo hecho de acusar sin ninguna demostración”..



“La sentencia no ha quedado firme y pedíamos que mientras los jueces del Tribunal Superior de Justicia resuelvan la situación, mi defendido permanezca con el beneficio de la prisión domiciliaria como la venía cumpliendo desde hace un año y 8 o 9 meses”, destacó.