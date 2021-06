El seleccionado argentino, que buscará su primera victoria luego del empate en el debut frente a Chile, enfrentará esta noche -desde las 21, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia- a Uruguay, máximo ganador de la Copa América con 14 títulos y que hará su presentación en el torneo. Esta nueva edición del clásico de la Río de la Plata, por la segunda fecha del grupo B, será arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio y será transmitido en directo por la TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.

El equipo de Lionel Scaloni asumirá un nuevo desafío en busca de afianzar las buenas intenciones que mostró en el primer tiempo del partido ante Chile, y de las que había dado cuenta en sus últimas dos presentaciones por las Eliminatorias Sudamericas. En estos últimos tres encuentros, Argentina fue superior a su rival y se puso en ventaja pero después, por errores propios, se le escaparon los triunfos.



Uno de los puntos más flojos del equipo fue la defensa y por este motivo Scaloni apostaría por el retorno de Cristian "Cuti" Romero. El cordobés tuvo un gran debut con la Selección en el empate ante Chile (1-1) por Eliminatorias y ante Colombia (2-2), en Barranquilla, abrió el marcador con un gran cabezazo pero a falta de media hora tuvo que ser reemplazado por una molestia muscular. El jugador de Atalanta, considerado el mejor defensor de la Serie A, ingresaría por Lucas Martínez Quarta para formar la dupla central con el cuestionado Nicolás Otamendi.



El resto del equipo sería el mismo del debut ante Chile en la Copa América (1-1) aunque la duda pasa por Nicolás González, quien acusó una molestia en la práctica del miércoles y fue reemplazado por Angel Di María. El ex Argentinos Juniors tuvo una temporada irregular en Stuttgart (entre febrero y mayo solo jugó 45 minutos) por las lesiones, no llegó al partido en Santiago del Estero contra Chile y recién volvió a la titularidad en Barranquilla para jugar 65 minutos ante Colombia. En el último partido, el zurdo fue de lo mejor del equipo en ataque aunque no estuvo fino a la hora de definir.



Uruguay también tiene el objetivo de despejar dudas ya que viene de dos empates sin goles ante Paraguay, en Montevideo, y Venezuela, en Caracas, por las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo conducido por Oscar Tabárez, quien iniciará su séptima Copa América al frente de la Celeste, se tomará este torneo como el inicio de la despedida de una importante generación de futbolistas.



Así lo expresaron los delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes estuvieron en el título obtenido hace diez años en Argentina e intentarán coronar "el último baile" en Brasil. Los dos goleadores oriundos de Salto volverán a formar dupla de ataque luego de las dos fechas de suspensión que cumplió el delantero de Manchester United por haber sido expulsado ante Brasil en Eliminatorias.



Ese será uno de los cuatro cambios que realizará el Maestro con respecto al último encuentro ante Venezuela que mantuvo al equipo en el cuarto puesto y en zona de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Cavani reemplazará a Jonathan Rodríguez, Rodrigo Bentancur, quien también cumplió la suspensión, ingresará por Federico Valverde, Nicolás De La cruz entrará por Matías Vecino y Matías Viña hará lo propio por Facundo Torres.



El esquema defensivo puede variar ya que tanto González como Viña pueden jugar como laterales y completar una línea de cinco junto a Cáceres, Giménez y Godín.

El clásico de la Río de la Plata volverá a jugarse en el marco de la Copa América luego de dos ediciones sin enfrentamientos. La última vez fue en la fase de grupos de Chile 2015 y Argentina ganó 1-0 con un gol de Sergio Agüero. La Selección arrastra una buena racha ante Uruguay ya que solo perdió uno los últimos nueve encuentros entre Eliminatorias, Copa América y amistoso (5 victorias y 3 empates). La última victoria de Uruguay fue en octubre 2013 por 3-2, en Montevideo, en el camino hacia el Mundial de Brasil.





Chile y Bolivia abren la jornada

En el primer turno de la jornada, también por el grupo B, el seleccionado de Chile se medirá ante Bolivia desde las 18 en el estadio Arena Pantanal de ciudad de Cuiabá (arbitraje del español Jesús Gil Manzano, TyC Sports y DirecTV Sports).

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados terminó en empate 1-1, en el marco de la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, el pasado martes 8 de junio en Chile.



El entrenador de Chile, Martín Lasarte, realizará dos cambios en el ataque respecto del once inicial que paró en la presentación frente a la Argentina: el delantero Carlos Palacios, con un esguince de tobillo izquierdo, será reemplazado por César Pinares; y el ingreso del inglés nacionalizado chileno Benjamín Brereton en lugar de Jean Meneses. El tercer delantero volverá a ser Eduardo Vargas.



Bolivia, por su parte, que viene de caer por 3-1 ante el líder Paraguay en la primera fecha y no suma unidades, no podrá contar con Marcelo Martins, Luis Haquín y Henry Vaca por dar positivo a las pruebas de detección de coronavirus, ni con Jaume Cuellar, expulsado frente al conjunto guaraní.