TEATRO

Festival Internacional Raíces

Con la participación de creadores de México, Colombia, Argentina, Brasil y Chile, este viernes 18 comenzó este festival para niños y niñas que se lleva a cabo en México hasta el domingo 11 de julio. Con sedes en Guadalajara, Zapopan y los Altos de Jalisco, se realizarán funciones de teatro, música, danza, cuenta cuentos, multimedia y talleres, muchos de ellos virtuales, con transmisión gratuita a través de YouTube, y retransmisión vía Facebook. El viernes 25, a las 20, se presentará Hasta la próxima parada (foto), un espectaculo de teatro gestual a cargo de Manu Porfavor. El domingo 26, a las 21, será el turno de Fahrenheit, la otra historia, teatro multimedia a cargo del grupo argentino Pierrot teatro. El viernes 9 de julio, a las 20, la compañía chilena Avuelopájaro presentará su obra El árbol de Ko. La programación completa está disponible a través de la web del Festival.

Hasta el 11 de julio, disponible a través YouTube y Facebook. Gratis.

El equilibrista

La historia que cada una de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Una forma soñada de compartir parte de nuestra vida, deleitando, ilusionando. Sin tristezas, con euforia y emoción. Con dirección de Cesar Brie y dramaturgia de Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub. Dice Dayub, también protagonista: "Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo". En su tercera temporada, que regresó a escena este fin de semana.

De viernes a lunes, a las 19.30, en el Chacarerean Teatre, Nicaragua 5565. Entrada: $1300 y 1100.

MÚSICA

Calma

A diez años de la aparición del último disco solista de Marisa Monte con canciones inéditas, el luminoso O que vocé quer saber de verdade (2011), la aparición de este primer simple anticipa la salida de Portas, su esperado nuevo trabajo. Se trata del regreso a su carrera solista después de la reunión de Tribalistas, el trío que integra con Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown, que sucedió en el año 2017. Según reveló la cantante en sus redes sociales, tenía todo listo para empezar a grabar este nuevo disco a comienzos del año pasado, pero la pandemia cambió sus planes, y se dedicó a repasar su archivo para su proyecto Cinephonia, rescatando la banda sonora de sus trabajos audiovisuales. El estreno de “Calma” –compuesto junto a Chico Brown, el hijo de Carlinhos, grabado en Nueva York y co producido por Arto Linsday– es señal de que ya casi no hay que esperar más: Portas esta anunciado para comienzos del próximo mes.

Calamaro querido!

Aprovechando la reciente aparición por Universal de Dios los cría, el disco de duetos que Andrés Calamaro editó en una suerte de continuación del espíritu de su gira en formato de trio acústico, Licencia para cantar, el sello Sony recordó que por estos días se cumplen quince años del homenaje producido por Afo Verde, que hoy dirige la rama latina del sello desde Miami. No es un mal momento para repasar aquel álbum doble (dos discos que en su momento se vendieron por separado) ya que si el flamante Dios los cría privilegia los cantantes internacionales, los Calamaro querido! –sí, asi, con un solo signo de admiración– tienen principalmente intérpretes nacionales (con el detalle de que propició la reunión Los Fabulosos Cadillacs para cantar “La parte de adelante”), aun cuando se permitan también un Joaquín Sabina como para despuntar el vicio.

ONLINE

Sexo/Vida

Sensual. Íntimo. Telenovelesco. Con esos adjetivos califica Netflix a la adaptación de la novela de B. B. Easton 44 capítulos sobre 4 hombres, que estará disponible a partir de este viernes. ¿Qué ocurre cuando una esposa y madre de dos hijos recuerda su pasado sexual, poniéndola en tensión con su presente matrimonial? La pregunta que se hace la sinopsis oficial tiene su respuesta (o algo así) en cada uno de los capítulos de la serie, que reflexionan sobre el amor, el deseo, la identidad y la influencia de los recuerdos. Billie se muda junto a su marido Cooper a una casita en los suburbios de Connecticut, pero su pasado de libertades comienza a perseguirla. La solución catártica es la escritura de un diario íntimo, que Cooper encuentra un día por azar. Así comienza un triángulo amoroso que tiene como tercer vértice las experiencias pasadas de Billie, punto de partida para una serie de flashbacks ad hoc. Sarah Shahi y Mike Vogel encabezan el reparto de este regreso a los placeres del erotismo softcore.

Bosch

La serie con nombre de baterías para autos llega a su final y estará disponible en Amazon Prime Video desde el próximo viernes 25. Basada en la novela de Michael Connelly La habitación en llamas, la séptima temporada de la saga protagonizada por Harry Bosch comienza con la muerte de una niña de diez años en un incendio intencional. Decidido a llevar a la justicia al responsable del siniestro, el héroe deberá enfrentarse a fuerzas políticas muy poderosas y poco dispuestas a dejar ventilar los hechos. Fans del personaje, a no desesperar: ya está en gateras un spin off que pondrá a Bosch a trabajar mano a mano junto al abogado Honey “Money” Chandler, otrora su archienemigo en los juzgados.

CINE

Luca

Gelato, mucha pasta con pesto y un verano azul inolvidable. Con un diseño visual, trazos y movimientos alejados del usual hiperrealismo de la compañía, la nueva producción de Pixar transcurre en la Riviera italiana, trasfondo ideal para retratar la entrañable y peligrosa relación que se establece entre un joven llamado Luca y su nuevo amigo Alberto quienes, detrás de su apariencia humana, resultan ser monstruos marinos de unos doce o trece años. Relato de crecimiento y fábula sobre la amistad –como tantos otros films de la productora del velador saltarín–, participaron con sus voces para la versión original talentos como Jacob Tremblay, Maya Rudolph y Jack Dylan Grazer. Apadrinada por Pete Docter, el film es la ópera prima de Enrico Casarosa, quien viene trabajando en Pixar desde hace varios años como dibujante de storyboards, además de dirigir el cortometraje nominado al Oscar La luna (2011). Puede verse exclusivamente en salas y en la plataforma del ratón Mickey, previo pago de un alquiler.

Retro Fernando Musa

OctubreTV está ofreciendo en su sitio web, hasta el 28 de junio, un foco en la obra del realizador Fernando Musa, el director de Chiche bombón (2004). Además de ese largometraje, protagonizado por Andrea Galante, Federico Cánepa e Ingrid Pelicori, pueden verse de manera gratuita títulos como Fuga de cerebros (1997), con un jovencísimo Nicolás Cabré, El grito en la sangre (2012), basada en la novela Sapucay, de Horacio Guarany, y No sabe/No contesta (2002), con Mariano Martínez y Daniel Hendler. Según declaraciones del cineasta, “estas películas representan un aprendizaje. Se completan en la cabeza de la audiencia y hoy puedo verlas como un espectador más, sin el apego de lo inmediato”.

TV

El desertor

¿Entregarse al enemigo y desertar es una opción ante la posibilidad del calvario y la muerte? Sobre esas cosas reflexiona el joven soldado alemán Walter Proska (Jannis Niewöhner) cuando es detenido por un grupo de partisanos de Polonia luego de la voladura de un tren. El año es 1944 y el Frente Oriental parece más lejano que nunca, el Ejército Rojo avanza a velocidad crucero y la relación con una joven polaca hace tambalear sus convicciones ideológicas. La historia de Der Uberlaufer, miniserie germana de tres horas que Europa Europa emitirá a lo largo de dos noches, está basada en el best seller homónimo de Siegfried Lenz, un relato con rasgos autobiográficos no exento de polémicas en su país de origen luego de su publicación póstuma hace cuatro años. El encargado de dirigir la versión audiovisual fue Florian Gallenberger, el mismo realizador de Colonia (2015), el film protagonizado por Emma Watson sobre el caso Colonia Dignidad en Chile.

Martes 23 y 30 de junio a las 22, por Europa Europa.

Dumb

Las series israelíes (las buenas, las malas y las feas) están de moda, y la señal TNT se suma a la movida con esta producción de 2016 alejada de religiosidades ortodoxas y los conflictos políticos más urgentes. Shiri es una actriz de treinta años muy poco contenta con su apariencia adolescente, una de las posibles razones por las cuales se entrega al consumo de diversas drogas. Todo cambia cuando su exnovio Nimrod es arrestado y acusado injustamente de tráfico de estupefacientes. Decidida a salvarlo, aprovechará su look para hacerse pasar por estudiante secundaria y desmontar la falacia. Desde luego, el drama y la angustia están teñidas con buenas dosis de humor.

Martes a la medianoche, por TNT Series.