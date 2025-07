Con diferentes estados de situación, otras tres empresas grandes se sumaron al pelotón de más de una decena de compañías seriamente afectadas por el modelo económico de Javier Milei. La referencia es la láctea Verónica, el gigante de los camiones Scania y la compañía que heredó el negocio en crisis de Jonhson & Jonhson. Esas compañías decidieron bajar producción por falta de demanda o, directamente, transformarse en importadores netos aprovechando la apertura total del modelo libertario.

Por un lado, la firma Kenvue, que produce las marcas Carefree y Siempre Libre , dio de baja todas las líneas de su planta en la localidad de Fátima, Pilar, para traer todo el producto desde Brasil y Colombia. Allí se fabricaban toallitas íntimas y descartables y toda la línea de líquidos de Johnson’s Baby. Esa planta, además, exportaba a todas partes del mundo.

De ahora en más, la empresa traerá todo desde dos plantas que tiene en San Pablo, Brasil; y Cali, Colombia. Según se supo, la planta de Pilar seguirá como depósito de mercadería importada, centro de logística y lugar de controles de calidad. Hasta hora, lo único que traían importado eran las cremas Neutrogena y sus enjuagues bucales Listerine. En este contexto, la planta se mantiene con unos 80 de los 200 operarios y técnicos.

Camiones frenados

En la línea de la crisis, la firma de Camiones Scania decidió suspender a 520 trabajadores hasta el día 20 de julio. La explicación de la empresa fue una baja de la demanda global y en Argentina.

Fuentes de la compañía precisaron que aquellos trabajadores suspendidos tendrán un pago de compensación no remunerativa, con la idea de que eso compense la pérdida de ingresos. En la fábrica que se paraliza, instalada en la localidad tucumana de Colombres, se producen sobre todo componentes para camiones y buses que Scania exporta a distintos mercados internacionales.

Una láctea en problemas

Este viernes se realizará en la Secretaría de Trabajo nacional una audiencia para resolver la situación crítica de la láctea Verónica. Al día de hoy, en sus plantas de Totoras, Lehmann y Suardi, provincia de Santa Fe, hay más de un mes y medio de salarios impagos, el aguinaldo sin cubrir y apenas un 40% del sueldo de mayo abonado.

En esa audiencia, en principio, lo que ocurriría es que la firma podría confirmar el despido de 200 trabajadores, amparada en el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que solicitó semanas atrás.

En paralelo al frente laboral, el colapso financiero de Verónica se traduce en números preocupantes. Según datos la central de deudores del BCRA, en lo que va del año, la firma emitió más de 1.700 cheques rechazados por falta de fondos, que acumulan un rojo superior a $5.000 millones. Hasta el momento, solo logró cubrir un 9% de esas obligaciones.

Un cementerio de empresas

Estos nuevos casos de compañías se montan en un fenómeno muy extendido que es un gobierno libertario de apertura económica que les está generando a pymes y grandes empresas un escenario inédito de derrumbe de balances y actividad.

En lo que va del Gobierno libertario cerraron 12000 empresas, con la particularidad que no fueron solo pymes las afectadas, sino también grandes capitales. Hay más de una decena de firmas de peso, de todos los rubros, que tomaron decisiones drásticas por la crisis.

En el listado de salidas aparecen ENAP, Fresenius, Procter and Gamble, Xerox, Clorox, Prudential y el HSBC. En tanto que se achicaron muchas otras, con casos emblema como Whirlpool y la firma de sanitarios FV, que suspendió a fines del año pasado a 800 trabajadores. Esta situación que evidencia que no sólo la caída en las ventas explica el fenómeno, sino que el supuesto orden macro no parece ser tan sólido como se vende.

A ese grupo hay que sumarles las firmas del agro que están en crisis. La referencia es para Sancor y los grandes del agro Los Grobo y Agrofina, que se presentaron a concurso de acreedores, afectados por los precios internacionales y la caída en las ventas, quedando ambas al borde de una crisis financiera casi terminal. En esa misma línea quedó la empresa Red Surcos: con una deuda de aproximada de 73 millones de dólares, la compañía entró en default en diciembre tras incumplir el pago de un pagaré por 500.000 dólares. Desde entonces, enfrentó embargos que paralizaron su actividad.