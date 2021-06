En la presentación de su libro "Primer Tiempo" en Mendoza, el ex presidente Mauricio Macri repartió para la tribuna fake news y declaraciones incompatibles con su gestión como jefe de Estado. Por un lado, insistió con la idea de que el Gobierno "decidió no evaluar más", en referencia a los cambios que se aplicarán sobre la pruebas Aprender, que fue confirmada el miércoles por el propio ministro de Educación, Nicolás Trotta, y luego volvió a atacar a los gremios, esta vez a los docentes, al señalarlos como los "defensores de los miedos" a la "revolución teconológica", desconociendo que fue su gobierno el que descontinuó el Plan Conectar.

"El populismo decidió no evaluar más, emparejar todo para abajo y condenarnos a lo peor", dijo el Macri en relación al rumor sobre la suspensión de las pruebas Aprender, implementadas en su gobierno. La afirmación del ex presidente fue desmentida ayer por el ministro de Educación, quien explicó que sin clases presenciales la modalidad de las evaluaciones fueron modificada, pero que continuarán de manera censal en 2022. Además, Trotta le recordó a Macri que durante el gobierno de Cambiemos ocurrió "el mayor ajuste educativo de la historia bajando un 33 por ciento la inversión".



Macri siguió con su relato al responder una pregunta sobre el futuro del trabajo y la "revolución tecnológica". El ex presidente sostuvo que "el quererse aferrar a lo que tenemos, nos excluye y nos condena a la pobre" y eligió lanzar un ataque a los gremios docentes, al estilo de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. "Ahí tenemos un gran problema, que los reyes de las defensas de esos miedos son los gremios docentes, porque nuestros docentes mayoritariamente sí están dispuestos a aceptar el desafío de capacitarse y enseñar nuevas cosas", sostuvo.

El expresidente eligió suprimir que fue su gobierno el que descontinuó el Plan Conectar, algo que intentó justificar durante la campaña presidencial 2019: "¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla", había argumentado Macri durante un acto con María Eugenia Vidal.

En otro tramo de la conferencia, Macri eligió defender la implementación de las evaluaciones Aprender al sostener que durante su gestión hubo una mejora del 9 por ciento en los indicadores educativos. Esa cifra había sido utilizado por el ex presidente en un acto en 2018 y había sido minimizado por su entonces ministro de Educación Alejandro Finocchiaro.

Para expresar toda su fe en la "revolución tecnológica" y los ataques del "populismo", el ex mandatario eligió una comparación poco feliz con el sistema democrático: "Es una época en la que los jóvenes apretan un botón y escuchan música o arreglan una cita en Tinder. Pero en la democracia apretás un botón y no pasa nada, porque necesitas horas acordar y eso ha puesto en crisis severa a todos los sistemas democráticos", intentó analizar ante los jóvenes presentes.

En referencia a los jóvenes, Macri también se enojó con los estudiantes universitarios por no oponerse a las medidas de cuidado por la covid-19, que suspendieron la presencialidad en todas las universidades del país. "¿Qué pasó con la rebeldía universitaria? ¿Cómo puede ser que nadie haya salido a quejarse de la no presencialidad? Los he visto quejarse a todos por las fiestas a las que no pueden ir, que son parte de la libertad, pero el poder educarse también es fundamental", reflexionó el egresado de la Universidad Católica.