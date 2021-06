"Pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial del COVID y el sufrimiento que ha causado". De esta manera, Mauricio Macri salió a poner paños fríos en Twitter a sus últimas declaraciones, en las que había equiparado la pandemia a una "gripe".

El ex mandatario usó la red social en la tarde de este viernes "para aclarar el sentido de mis palabras", y planteó que "lo que quise decir es que la enfermedad no se puede usar como una excusa para que el gobierno avance sobre las libertades de las personas y avasalle institucionalmente a la república". También apuntó que "la pandemia no justifica que el gobierno destruya las vidas, el trabajo y la educación de los argentinos. Paralizaron al país pero la Argentina aparece en el último puesto del ranking de gestión de la pandemia".

No se hicieron esperar los comentarios a sus nuevos tuiteos:

La polémica en torno a Macri y la pandemia había comenzado el jueves, cuando visitó Mendoza y dijo que "nunca he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir".

Antes de emular al presidente brasileño Jair Bolsonaro (que suele hablar de una gripezinha) y definir a la covid-19 como una "gripe un poco más grave", el ex presidente repitió en una entrevista con el diario El Sol que él hubiera manejado mejor la pandemia y que hubiera comprado "todas las vacunas que había disponibles".

En esa línea, apuntó contra las medidas sanitarias tomadas por el gobierno de Alberto Fernández, a las cuales atacó desde un principio, y repitió su slogan de "la cuarentena eterna".



Macri, que también expresó en Mendoza una queja contra la democracia por la falta de "un botón" en lugar de los acuerdos y negociaciones propios de la política, defendió su vacunación en Miami luego de haber dicho que no se aplicaría la vacuna hasta que no la recibiera el último de los trabajadores esenciales argentinos.

"Dije que no me iba a vacunar hasta que lo hiciera el último de los argentinos que necesitase la vacuna y lo cumplí. Yo no viajé para vacunarme, viajé por una conferencia", justificó y planteó que lo hizo como "contribución" para liberar una dosis en el país.

Netflix

Macri además ratificó que durante su presidencia se "desconectaba" a las siete de la tarde para ver Netflix y dijo que no se arrepiente de haber contado eso. “No me arrepiento porque creo que el equilibrio emocional de un presidente es fundamental. Un político que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 7 u 8 de la noche, hizo su máximo esfuerzo y llega un momento el que debe volver a su equilibrio. Y para eso están los afectos. Tiene que estar con su familia, aislarse del tema. No puede seguir enganchado todo el día, porque si no en equis cantidad horas o en equis cantidad días, va a empezar a tomar decisiones equivocadas", argumentó. De acuerdo a las decisiones tomadas por él a lo largo de todo su manadato, el método no parece infalible.

Las metáforas para no nombrar a Cristina Kirchner

Luego, durante la entrevista con el diario mendocino, el ex presidente dijo entender “perfectamente el enojo” de la mayoría de la población “porque generé una expectativa y no estuve a la altura” de resolverlas ni cumplir con lo que había prometido en campaña.

Luego utilizó otra de sus metáforas a modo de eufemismo: “Nos comimos más pozos de los que había que comerse, estoy de acuerdo. Pero era el rumbo correcto”.

Según él, “hay cosas para rescatar” de su gobierno. “Y para aquellos que dicen que yo la dejé volver, ella nunca se fue. Conservó una enorme cuota de poder”, dijo en alusión a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Durante la entrevista trató de no nombrar a la ex mandataria, sin embargo se refirió varias veces a ella. En una, lo hizo de un modo bastante particular: comparándola con un DJ. “Me invitaron a una fiesta donde ella manejaba el DJ y el catering. Entonces bastante que llegué al final de la fiesta sin que me echen a patadas”, dijo.

“Ella estaba viva. Tenía la Cámara de Diputados, el Senado, los gremios, las organizaciones sociales, la mayoría de los gobernadores de un peronismo secuestrado por kirchnerismo que nos hizo creer a algunos que se habían liberado. Y la realidad demostró que todos están bajo el mando de ella”, agregó.