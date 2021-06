El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, consideró que el seleccionado nacional de fútbol que conduce Lionel Scaloni va a darles una "enorme alegría" a todos los argentinos en la Copa América Brasil 2021.



En diálogo con Télam Radio, Scioli contó que observó “un equipo absolutamente enchufado”, y pronosticó que “es un equipo que va ir creciendo con el correr de los partidos, y va a dar una enorme alegría a los argentinos”.



Scioli facilitó los trámites de la llegada de la delegación nacional a Brasilia, tomó contacto con el cuerpo técnico y jugadores, y comentó detalles poco conocidos de la preparación del plantel. "Todo transcurre en una cápsula sanitaria, con protección y los cuidados del caso. No tengo dudas de que este equipo nos va a dar alegrías”, destacó el embajador.



El ex vicepresidente saludó particularmente a Sergio Agüero, con quien recordó una anécdota de futsal con el equipo de La Ñata, y resaltó cómo esa clase de futbolistas tienen "el espíritu del compromiso social y no se olvidan de sus inicios", pese a haber triunfado en Europa.



"A Messi lo vi muy tranquilo y confiado que va a poder llevar adelante una gran Copa América, que tiene como uno de sus objetivos. Se los nota muy motivados, ya lo demostró con el golazo de tiro libre que hizo el otro día", contó Scioli.



El embajador confió que en la previa al partido debut contra Chile, en Río de Janeiro, fue a la cancha y tuvo el privilegio de ver a Messi practicar tiros libres como el que después convirtió en el encuentro. "De lejos lo vi patear no menos de diez tiros iguales al que después hizo en el partido, unos ocho sobre el palo izquierdo del arquero y los metió todos. Las cosas no salen de casualidad, su talento, su trabajo y esfuerzo son maravillosos", consideró Scioli.