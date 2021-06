Cualquiera sea el resultado y su actuación, Lionel Messi vivirá una noche histórica ante Paraguay: jugará su 147º partido para la Selección Argentina e igualará la marca de Javier Mascherano que habrá de quebrar inevitablemente durante la disputa de esta Copa América en Brasil. Será otro de los tantos records acumulados en una carrera fabulosa. Desde su debut ante Hungría en 2005, Messi protagonizó tardes y noches inolvidables con la casaca celeste y blanca. Aquí rescatamos diez de ellas.

1) 16/8/2005: Hungría 1-Argentina 2

La presentación de Messi en la Selección Mayor con 18 años en un amistoso en Budapest duró apenas dos minutos. El técnico José Pekerman lo hizo entrar a los 18 minutos del segundo tiempo en lugar de Lisandro Lopez y 143 segundos después, fue expulsado: el árbitro alemán Markus Merk interpretó que había agredido a un rival cuando en verdad, le aplicó un manotazo accidental en disputa de la pelota. El estreno no pudo haber sido peor. Pero nadie se preocupó más de la cuenta: el camino hacia la grandeza estaba trazado y sólo se trataba de recorrerlo. Su actual técnico Lionel Scaloni y su asistente Roberto Ayala integraron ese equipo junto con Franco, Heinze, Sorin, Lucho González, Bernardi, Maxi Rodríguez, D'Alessandro, Lisandro López y Crespo.

2) 16/6/2006: Argentina 6-Serbia y Montenegro 0

El 1º de marzo de 2006 y en un amistoso ante Croacia en Basilea (Suiza) que Argentina perdió por 3 a 2, Messi marcó su primer gol en la Selección. Y tres meses y medio mas tarde, repitió la conquista en Gelsenkirchen, pero en un marco mucho más grande: el Mundial de Alemania. A los 30 minutos del segundo tiempo y en medio de una de las más notables actuaciones de una Selección Argentina en una Copa del Mundo, Pekerman sacó a Maxi Rodriguez y lo puso a Messi que, a dos minutos del cierre y con el número 19 en la espalda, recibió un pase de Carlos Tevez y anotó el sexto y último gol. Cinco días más tarde, fue titular por primera vez en el empate 0 a 0 con Holanda. Pero la experiencia no terminó bien: Argentina fue eliminada por penales en los cuartos de finales por Alemania y Pekerman no lo hizo jugar ni siquiera un minuto en Berlin.

3) 11/7/2007: Argentina 3-México 0



Alfio Basile armó una Selección de ensueño para la Copa América de Venezuela: alrededor de Messi orbitaban Juan Román Riquelme, Juan Sebastian Verón, Pablo Aimar, Fernando Gago, Esteban Cambiasso, Carlos Tevez y Hernán Crespo. El equipo llegó arrasando a la semifinal ante México. Y a ese partido, Messi le prendió una perla: su segundo gol, colocando la pelota con delicadeza por encima del arquero Oswaldo Sánchez, fue uno de los más bonitos del torneo. Argentina ganó 3 a 0 y se clasificó para la final, donde todo fue diferente: Brasil se adaptó mejor al calor insoportable de Puerto Ordaz, venció 3 a 0 y alzó una Copa que se le empezaba a negar al supercrack rosarino.

4) 15/11/2011: Colombia 1-Argentina 2

Un partido que cambió la historia. Alejandro Sabella tambaleaba al frente de la Selección y una derrota en Barranquilla por las Eliminatorias podia eyectarlo del cargo. Argentina perdía 1 a 0 al cabo del primer tiempo y en el segundo, Messi tomó la situación en sus manos. Se puso el equipo al hombro y junto con Sergio Agüero (que había entrado por Pablo Guiñazú) dieron vuelta el partido. Un gol suyo luego de pescar un rebote en el área y otro de Agüero le permitieron a la Argentina ganar 2 a 1 y a Sabella, sostenerse hasta el Mundial de Brasil.

5) 9/6/2012: Argentina 4- Brasil 3

Una actuación deslumbrante, una clase magistral de fútbol en suelo estadounidense. Fue un amistoso ante el Seleccionado olímpico brasileño en Nueva Jersey, pero debió haber sido por los puntos. Messi resultó imparable y anotó tres de los cuatro goles argentinos, dos en el primer tiempo definiendo mano a mano en uno y eludiendo al arquero Rafael en otro y el restante en el segundo, viniéndose a toda velocidad desde la derecha hasta el medio y poniendo la pelota en un ángulo con un tiro chanfleado de zurda. Fue el segundo de los seis tripletes que marcó y uno de sus partidos supremos con la casaca argentina.

6) 12/12/2012: Argentina 3-Uruguay 0



Eran los tiempos en los que la Selección salía a jugar las Eliminatorias al interior. Y esa noche en Mendoza, recibió a Uruguay. En el primer tiempo. Messi jugó un partido normal, sin grandes jugadas. En el segundo, volvió a romper todos los esquemas. Tras un centro de Angel Di María, hizo el primer gol llegando una milésima de segundo antes que las manos del arquero Muslera. Participó del segundo que convirtió Agüero y en el tercero, de tiro libre, esperó el salto de la barrera uruguaya y remató suave y de rastrón depositando la pelota junto al palo izquierdo. En las tribunas, 45 mil mendocinos sonreían sin poder dar crédito de lo que estaban viendo: un nuevo pase de magia de uno de los más grandes de todos los tiempos.



7) 21/6/2014: Argentina 1-Irán 0

Messi tuvo una fase de grupos gloriosa en el Mundial de Brasil. Hizo el gol del triunfo por 2 a 1 en el debut ante Bosnia-Herzegovina en el Maracaná, repitió ante Irán en el Mineirao de Belo Horizonte y le anotó dos a Nigeria en Porto Alegre. Pero ninguno se gritó tanto como el que le marcó a los iraníes. Porque la Selección había jugado mal, porque las atajadas de Sergio Romero evitaron una derrota inesperada y porque el gol llegó a los 45 minutos y medio con un zurdazo portentoso desde afuera del área. Aunque no brilló en octavos, cuartos y en la semifinal con Holanda, Messi parecía que se llevaba el Mundial bajo el brazo. Pero no pudo ser: Alemania ganó la final por 1-0 en tiempo suplementario y lo dejó con ganas de alzar una Copa que intentará conquistar el año próximo en Qatar, acaso su última cita con la historia.

8) 11/6/2016: Argentina 5-Panamá 0

Messi llegó lesionado a la Copa América Centenario en EE.UU y no pudo estar en el primer partido ante Chile. Fue al banco contra Panamá en Chicago, el técnico Gerardo Martino lo hizo ingresar por Augusto Fernández para jugar los 25 minutos finales e hizo un desastre: marcó tres goles en 18 minutos (uno de ellos, con un tiro libre notable) y pulverizó al equipo centroamericano que terminó perdiendo 5 a 0. Daba la impresion que estaba vez si, el trofeo viajaba a la Argentina. Pero se perdió la final por penales ante Chile, su remate en la serie se fue por arriba del travesaño y después del partido, anunció que ya no tenía sentido seguir buscando un título y que se retiraba de la Selección. Por suerte, no cumplió con su palabra.

9) 15/11/2016: Argentina 3-Colombia 0

Venía enrevesado el camino hacia el Mundial de Rusia. Se había ido Gerardo Martino tras las finales de Copa América perdidas ante Chile, habia llegado Edgardo Bauza y la Selección no funcionaba. Recibió a Colombia en San Juan tras perder 3-0 con Brasil en Belo Horizonte. Y Messi una vez más se puso al frente: hizo un golazo de tiro libre, le puso el segundo en la cabeza a Lucas Pratto y en el tercero, corrió una pelota perdida y se la sirvió a Angel Di María. Una actuación redonda, casi perfecta. Messi nunca comulgó con el sistema de juego de Bauza ni con sus métodos de trabajo. Pero a la hora de salir a la cancha, el compromiso con la camiseta pudo más que todo.

10) 10/10/2017: Ecuador 1-Argentina 3

A todo o nada. La Selección de Jorge Sampaoli viajó a Quito afuera del Mundial de Rusia y con la posibilidad cierta de quedar eliminada si no se derrotaba a un equipo ecuatoriano ya eliminado e integrado por suplentes y juveniles. El drama empezó mal: Ecuador ganaba 1 a 0 a los cuarenta segundos de juego. Y Messi otra vez los rescató a todos: hizo los tres goles y puso a la Argentina en Rusia. Por la importancia de lo que estaba en juego y por toda la tensión que lo rodeó antes y durante, acaso haya sido el partido más grande de Messi con la casaca celeste y blanca. Pocas veces, la Selección fue él y diez más como en esa infartante noche ecuatoriana.