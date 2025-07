La periodista y conductora Cynthia García analizó el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires y afirmó en su editorial que es "una oportunidad" para el peronismo de volver a "representar".

El editorial de Cynthia García

Vamos a seguir pensando juntes estas reflexiones conceptuales que un poco intentan hacer eso: pensamiento reunido, ida y vuelta, pensar juntos, equivocarnos en lo que pensamos eventualmente. De eso se trata construir pensamiento.



No son, por supuesto, verdades reveladas. Y, en ese sentido, venía pensando en lo que es inevitable reflexionar estos días sobre el postcierre de listas , la coyuntura, las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Venimos procesando y masticando toda esa información y ya está, ya el cierre de lista ya fue, ya tiene las características que tuvo.

Ahora, me parece que lo que se abre con la campaña y de cara a las elecciones del 7 de septiembre es una oportunidad. Eso es lo interesante de cada proceso electoral: que se abra una oportunidad.

Se abre una oportunidad de, ni más ni menos para el peronismo por caso -pero uno puede plantearlo para todo el arco político- de representar, es la oportunidad de cambiar la ecuación de las cosas, cambiar el estado de las cosas.

En eso están también muchos analistas: pensando cuál es el estado de las cosas, ¿qué es lo que está pasando?

A mí en general no me gusta contar anécdotas personales, salvo cuando siento que irradian algo, que despiertan una idea, un camino hacia donde entrarle a este pensamiento que intentamos transitar todas las mañanas: ayer iba caminando con Juan, mi hijo de 10 años, íbamos caminando por la zona de Balvanera, Once, que es el barrio donde nosotros vivimos, yendo hacia un lugar que teníamos que ir. 20 cuadras de caminata. Y entonces se veía la ciudad de Buenos Aires realmente catastrófica, ves mugre por todos lados, suciedad y gente en condiciones de quienes están en situaciones de calle, era la media mañana, los colchones estaban recién desacomodando, saliendo de las veredas.

Es una situación de caos lo que se ve. La observación de transitar la Ciudad de Buenos Aires, más allá de que para mí Once es un lugar que tiene todo un colorido impresionante, los carros que van y vienen, las compras al por mayor, etcétera.

Quizás ese contexto, quizás ese entorno le despertó a Juan lo siguiente: me dice, "Qué suerte, mamá, que tengo de ser peronista”. Y yo lo miro como diciendo, hacia dónde va, porque veníamos charlando de otras cosas, y él venía también observando a su alrededor, como puede observar un niño de 10 años con esa también esa intensidad de recibir como esponja todo lo que lo rodea. Y dice "Pero es cierto que nací en una casa peronista." Yo decía, lo tendría que grabar. Yo lo escuchaba.

“Es cierto que nací en una casa peronista, pero -me dice él- también es porque creo que me hace más peronista ver la realidad”. Esto que les digo, créanme que es textual. “Me hace más peronista ver la realidad”.

Y ahí empezamos a hablar de los tiempos, de qué es la realidad, de cuál es el contexto de cada cual.

Entonces él me decía, "bueno, vos viviste la época de Menem". Me dice: "Yo nací con Néstor y Cristina”. Juan nació en 2014 y “Me tocó ver a Macri, ahora Milei”. Bueno, el Gobierno de Alberto le digo yo, ¿no?, porque no podía con mi honestidad intelectual y me hace una cara como diciendo, "sí, el Gobierno de Alberto”.

Y esta anécdota coloquial, cotidiana, de una charla que seguramente se reproduce en las casas de muchas de nuestra audiencia, me hace pensar en esto, en la oportunidad de representar desde la realidad, desde lo que vivimos todos los días, aún inmersos en lógicas muy agobiantes.

Entonces, esta idea de que una persona que está todo el día yendo, viniendo, haciendo, las redes sociales, sin embargo, si un niño de 10 años puede llegar a esa conclusión, me parece que hay un trabajo para esta dirigencia que, en muchos casos, está enfrascada en quizás inevitablemente en las discusiones de poder para configurar los armados de las listas y las discusiones sobre la conducción. No estoy haciendo una discusión de comparación de valor con respecto a una y otra cosa, sino que es inevitable por la dinámica política.

Pero una vez cerradas las listas, una vez planteados los caminos para la representación, quizás esté bueno que vuelvan a esos núcleos más simples, pero no menos profundos o complejos: representar desde la transformación de la realidad.

Claramente hay una oportunidad para el peronismo, sobre todo, de transformar esta realidad.

Y ya tenemos las experiencias vividas. Cada elección, además, es eso, es un recorrer desde las experiencias, desde lo vivido y que la realidad se transforma sosteniendo la propia identidad.

No veo, yo por lo menos desde este humilde análisis, ninguna posibilidad de que la realidad se transforme sin la identidad, o haciendo esos armados en espejo de lo que se quiere combatir (“Quiero combatir este proyecto político, entonces me muestro parecido para generar un espejismo y que me voten más en esa idea de ampliar hacia afuera”). Ya sabemos que no funciona. Me parece que esa es una equivocación del eje.

Recuerdo cuando, en el principio del Frente de Todos, que viene Santoro a C5N y recién había empezado el armado del gobierno de Alberto Fernández. Y yo le pregunté si ese frente electoral se iba a convertir en un frente político. Si esa unidad hasta que duela iba a ser un frente político.

Y recuerdo que Santoro contestó que sí, tibiamente. Y nunca fue un frente político el Frente de Todos. Porque llegó un momento que ese todos o ese todes era sin un nosotres que teníamos que estar adentro de ese todes.



Entonces, me parece que con esas experiencias y con el peso enorme de una sociedad que hace 10 años no encuentra respuestas, aquellos que tenemos responsabilidad de micrófono tenemos que encarar una comunicación y, la dirigencia, una representación que fortalezca y sostenga desde la identidad la transformación de la realidad con la ineludible composición de lugar de que la principal líder de la oposición -la principal dirigente de la oposición- está presa.

Y yo no quiero que suene esto como un cliché Cristina libre. Creo que tiene que enraizarse profundamente en el entramado de esa identidad para representar y transformar la realidad. Si lo puede ver un niño de 10 años, también lo pueden ver ustedes.