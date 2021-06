* La española Maricón perdido llegará a la pantalla de TNT el próximo 22 de julio (también estará disponible en HBO Max). El relato sigue la historia de Bob Pop, una personalidad mediática ibérica con buenas dosis de fantasía y reconstrucción biográfica. El showrunner es el propio personaje retratado en pantalla y describe su despertar como adolescente gay en un pueblo del interior, sus andanzas en el barrio de Chueca hasta llegar al presente. La miniserie, a tono con Veneno, contará con la actuación de Alba Flores y de la participación de Pedro Almodóvar.



* La nueva comedia americana va al diván. Will Ferrell y Paul Rudd protagonizarán The Shrink Next Door para Apple TV. La comedia, inspirada en un caso real, explora el vínculo tóxico entre un psiquiatra y su paciente, incluyendo manipulaciones de poder y un humor retorcido.

* Disney + estrenará Monsters at Work el próximo 7 de julio. La serie comienza justo después del descubrimiento de Mike Wazowski y Sullivan en la primera película. El protagonista es Tylor Tuskmon, un monstruo joven y entusiasta, que siempre soñó con ser asustador y ahora intenta convertirse en un bromista para sacarle risas a los niños.





El personaje

Arabella Essiedu de I May Destroy You (Michaela Coel). La escritora y twitstar se replantea toda su existencia tras haber sido víctima de una violación. De la furia a la alteración, abatida o reflexiva, expone el trauma en todas sus facetas tal como lo hace cambiando sus pelucas colorinches hasta quedarse completamente calva.