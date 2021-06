Gran Bretaña adora sus instituciones y entre ellas aparecen los policiales protagonizados por detectives mujeres. Vera, una bisectriz entre Prime Suspect y Happy Valley, lo deja claro desde el nombre. El encanto de la ficción pasa por el personaje protagónico, interpretado por Brenda Blethyn (recordada por su papel en Secretos y mentiras). Aquí como una cabrona DCI con la edad para retirarse, dueña de la elegancia del oso Paddington y la capacidad para resolver cada asesinato en la localidad de Northumberland. La agente Stanhope solo necesita de su computadora personal y, a regañadientes, del apoyo de Joe Ashworth (David Leon). Las tres primeras temporadas (en total son diez) de esta entrega pueden verse por Acorn TV.



Vera (transposición de una saga literaria de Anne Cleeves) es uno de esos policiales ingleses que hacen gala de la economía de recursos y saben cómo aprovechar un entorno áspero. Pero la clave es Vera Stanhope, quien se mueve con pesadez, es aguda en su análisis, obsesiva y cuenta con un ojo único para captar los mínimos detalles. “Creo que al público le agrada porque no representa una amenaza para nadie. No usa lápiz labial, no es una gurú de la moda, no te pide que te guste. Tómala o déjala, y si la dejás, está bien. De hecho, para empezar, no creo que al público le agradara en un comienzo. Pero como su equipo la respeta, creo que el público comenzó a pensar, bueno, debe haber algo a favor de ella”, planteó la actriz, que volverá a encarnar a la agente de pocas pulgas en este 2021 para su temporada número once.