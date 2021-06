El predio de la exRural realiza desde ayer vacunaciones contra el coronavirus hasta las 20. Así lo anunció ayer el coordinador de Dispositivos Territoriales del Ministerio de Salud de Santa Fe, Sebastián Torres. “Esto nos pone por encima de los 8.500 turnos diarios, lo que nos pone muy contentos”, destacó.

Torres anunció que entre hoy y mañana, el registro web de Santa Fe Vacuna sumará la pestaña “embarazada” para que las personas en estado de gestación destaquen esa condición si sus médicos le prescribieron la vacuna.

“La campaña de vacunación avanza a pasos agigantados, recibimos 1.567.000 vacunas del gobierno nacional y el 94 por ciento ya están aplicadas, llegamos a vacunar 40.000 personas por día. Como dice la ministra Sonia Martorano, vacuna que llega, se aplica”, aseguró.

Destacó la calidad de las vacunas aplicadas en el territorio y se pronunció sobre la polémica sobre el tiempo que se puede esperar entre las dos dosis: “No se pierde la efectividad de la vacuna mientras se espera la segunda dosis. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, entre la semana ocho y la doce, la aplicación de la segunda dosis tiene una gran efectividad. En el caso de la vacuna la Sputnik V, los 90 días después de la primera dosis no es una fecha de vencimiento, se puede ampliar esa segunda aplicación hasta los 140 días, según publicó el Instituto Gamaleya. Las vacunas no se vencen una vez aplicada la primera dosis en cada persona. La primera dosis de la Sputnik por ejemplo, logra una efectividad de más del 80 por ciento. El plan de vacunación funciona bien, estamos contentos con la reacción de la gente, cuando reciben la vacuna se emocionan, es una esperanza de vida. Debemos llevar tranquilidad a la población y certeza en la información”.

Ayer en tanto fue la propia ministra Martorano, quien buscó llevar tranquilidad a aquellos que esperan la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus desde hace tiempo. “Es muy importante aclarar que las vacunas no se vencen, el tiempo entre la primera aplicación y la segunda dosis tiene un intervalo mínimo pero no un máximo”, aseveró la funcionaria. Las dudas habían surgido luego de las demoras registradas, sobre todo en el arribo del componente dos de la Sputnik V, del cual se están registrando algunos faltantes y no hay plazos de entrega confirmados.

Cabe resaltar que desde la semana pasada comenzó la vacunación en los centros de salud municipal de Rosario, y este miércoles harán lo propio los de Santa Fe, con el fin de acelerar la campaña e inoculación. “Estamos llevando la vacuna al territorio y acercándola a la gente. Ya superamos el 1.100.000 de primeras dosis esto es más del 30% de la población vacunada y es el 85% de la población objetivo”, indicó Martorano.

Del mismo modo remarcó que “el 15% restante de la población objetivo son aquellas personas a las cuales estamos buscando y viendo si no se pudieron registrar por falta de accesibilidad o de información. Como en los centros de salud tenemos población adscripta, es decir población a la que atendemos y que sabemos que es mayor de 60 años o tiene una comorbilidad, realizamos un rastrillaje en el territorio, los buscamos, inscribimos a los que por algún motivo no se habían inscripto y en esta semana ya estamos vacunando en todos los centros de salud”.