Ayer fue un día de protestas y movilizaciones con cortes de calles que generaron largos embotellamientos en el centro de la ciudad. Por un lado, un grupo de unos 50 empleados de casinos y casas de juegos de las ciudades de Salta, General Güemes y Rosario de la Frontera se reunió en la puerta del Centro Cívico del Grand Bourg para solicitar a las autoridades provinciales que intervengan ante el Comité Operativo de Emergencia (COE) y les permitan volver a reabrir las salas.

Lorena Muñizaga, trabajadora de uno de los Casinos Lucky, dijo a Salta/12 que necesitan reabrir sus puertas debido a que no cobran desde hace tres meses y corren riesgo sus puestos laborales. “No sabemos porqué somos a los únicos que no quieren habilitar”, manifestó, y resaltó que ya se están permitiendo recitales y espectáculos en salas cerradas y teatros, “y no nos permiten la reapertura de los casinos en donde hay trabajadores que necesitan comer”.

También aclaró que ese sector ya tiene estipulados una serie de protocolos a cumplir “para darle seguridad al cliente”, y añadió que están dispuestos a seguir adoptando las medidas que sean necesarias.

Muñizaga detalló que de ese rubro viven entre 800 y 1000 familias, y que al menos los trabajadores de Lucky, unos 60 están desde hace tres meses sin cobrar sus sueldos por la falta de actividad. Lo único que recibieron fue el beneficio de un REPRO II por $22.000, correspondiente a mayo, “pero ya tenemos dos sueldos atrasados y ahora ya van a ser tres, es insostenible la situación”.

Agregó que ya desde el año pasado “nos vienen pagando de a puchitos” con el argumento de que necesitan la sala abierta constantemente para recaudar dinero y poder pagarles, “estamos sin obra social ni aportes, porque no están pagando nada”.

Finalmente, fueron recibidos por el coordinador de la Central Operativa de Control y Seguimiento (COCS), Víctor Ola Castro, y Gonzalo Nieva, de la Unidad de Apoyo de la Secretaría General de la Gobernación. “Nos dijeron que ya habían presentado un proyecto al COE para habilitar los casinos, pero que teníamos que esperar al viernes”, explicó Muñizaga. Ese día el Comité evaluará las próximas medidas que regirán desde el sábado, cuando expire la actual resolución que rige sobre todo el territorio provincial.

“Les dijimos que a pesar de tener todos los protocolos, si quieren poner más, e incluso que no abramos los fines de semana, lo hacemos, pero necesitamos trabajar”, expresó la trabajadora. Adelantó que el mismo viernes 25 volverán a manifestarse en las puertas de la Casa de Gobierno “esperando una resolución favorable” a sus pedidos.

Movilización al CCM

En tanto, un grupo de más de 1.500 personas nucleadas en el Movimiento Unidos y Organizados y otras organizaciones barriales que componen la UTEP, marcharon desde el Teleférico hasta el Centro Cívico Municipal reclamando “tierra, techo y trabajo”, así como capacitaciones para los jóvenes, y ayuda social para los merenderos.

La movilización, que recorrió arterias principales como la avenida San Martín, y las calles Buenos Aires y Jujuy, pasó también ante la Fiscalía penal 5, ubicada en Lerma y San Juan, en reclamo de las actuaciones que tramita la fiscala Gabriela Buabse contra ocho de sus referentes detenidos en una protesta anterior que terminó con algunos incidentes dentro y fuera del CCM.

Uno de los imputados es el referente de Unidos y Organizados, Guillermo “Meco” Girón, que por ese motivo no pudo llegar hasta la municipalidad pero sí acompañó la marcha. En diálogo con Salta/12 sostuvo que, entre otras cosas, y como vienen pidiendo desde principios de año sin mucho resultado, exigen trabajo, viviendas, terrenos y ayuda para sus comedores.

El referente popular recordó que en el seno de su organización se reúnen vecinos de los barrios más pobres de la ciudad que no la están pasando bien en el marco de la pandemia, acotó que como la crisis está pegando también en la clase media, “cada vez hay menos changas para hacer”, y que “ya no hay IFE ni nada para sostener a las familias y la Asignación Universal no le alcanza a las madres”.

Hasta el momento, relató, solo consiguieron algunas promesas de inclusión laboral en obras futuras para los municipios de Cerrillos y San Lorenzo, para realizar módulos de viviendas del IPV. En cuanto al reclamo al municipio, explicó que es para que los sigan incluyendo en las más de 50 Cooperativas que prestan servicios de desmalezado y limpieza de canales. “Lo único que se concretó fue que articularon para que podamos recibir 180 planes Potenciar Trabajo desde Nación”, agregó.

Ya en el CCM, un grupo fue recibido por la subsecretaria de Gobierno municipal, María Pía Juncosa, quien dijo que vienen dialogando y trabajando de manera conjunta “y progresiva para contener sus distintos pedidos”. La funcionaria contó que algunas de sus necesidades las pudieron canalizar vía el municipio, como las personas que ingresaron en el programa Más Comunidad, que era antes el de Pan Casero y que sirve para contener a los merenderos.

Pero que hay otras solicitudes que son para la provincia o el gobierno nacional, “y en eso nos pusimos a disposición para ayudarlos a articular y gestionar”. Juncosa afirmó que desde el Ejecutivo municipal entienden los pedidos porque “la realidad es que estamos atravesando una crisis espantosa en donde cada vez más gente necesita trabajo y comida, cada vez aparecen situaciones más complejas, con más merenderos que requieren insumos, y que no podemos contener a todo desde el municipio”.

“Desde la comuna tenemos todo el compromiso para ir generando mejores condiciones, ir descentralizando en los CIC y en los Nidos, ayudar a conformar cooperativas e incluir en nuestra Escuela de Artes y Oficios, pero después es ir articulando porque sabemos que detrás del pedido de techo, tierra y trabajo hay muchas realidades y tenemos que ver cómo entre todos las vamos solucionando en este contexto”, concluyó Juncosa.

Jornada de lucha

Por último, el Polo Obrero realizó a nivel nacional una Jornada de lucha que en Salta tuvo epicentro en la esquina de Córdoba y la avenida San Martín. Los integrantes de ese espacio reclamaban por la situación económica de trabajadores desocupados y ocupados, “sin que ni el gobierno nacional ni el provincial estén dando respuestas”.

Criticaron las medidas del gobierno provincial de “seguir rescatando al capital con subsidios millonarios a costa de las condiciones de vida de los salteños”, y pidieron “trabajo de calidad, Plan de obras públicas, bolsa de trabajo, asistencia a todos los merenderos y comedores, vacunas para todos, apertura y aumento del monto de los planes sociales al 80% de la canasta básica”.