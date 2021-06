El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU advirtió sobre el “impacto irreversible” y el peligro para la humanidad que representa el límite del calentamiento global de +1,5°C fijado por el Acuerdo de París, según el borrador de un informe que será publicado a principios del año que viene.

El informe advierte sobre las “dramáticas consecuencias” a las que se enfrentará la humanidad si no se reducen rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero. "La vida en la Tierra puede superar un cambio climático de envergadura evolucionando hacia nuevas especies y creando nuevos ecosistemas. Pero la humanidad no puede", sostiene el resumen técnico de este borrador de 137 páginas.

El panorama que presenta el informe es poco alentador: para los próximos años pronostica escasez de agua, hambre, enfermedades, extinción de especies, éxodos y ciudades sumergidas por la crecida de los océanos.

El informe, al que tuvo acceso la agencia AFP, afirma que un aumento de la temperatura superior a 1,5 ºC ya podría provocar "progresivamente consecuencias graves durante siglos e irreversibles en algunos casos". Los niños que nacen hoy sentirán con fuerza ese impacto negativo antes de cumplir los 30 años, sostiene.

El estudio de 4.000 páginas traza un panorama detallado de cómo el cambio climático está devastando el planeta y será publicado en febrero de 2022. Su objetivo es informar a quienes toman las decisiones en el mundo para evitar que las peores hipótesis se cumplan y alertar sobre la necesidad de actuar ahora.

Según el pronóstico, 420 millones de personas sufrirán olas de calor extremas si el calentamiento del planeta supera 2 ºC. El hambre podría afectar en 2050 a hasta 80 millones de personas más que en la actualidad si no se reducen rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

"Lo peor está por llegar y afectará a las vidas de nuestros hijos y nietos mucho más que a las nuestras", dice.

“Abrir los ojos”

La activista sueca Greta Thunberg sostuvo que este borrador permite al mundo ver "la realidad de frente". Aunque confirma que la situación climática es "muy grave" y que es necesario "actuar ya", el texto resultante es también una fuente de "esperanza" porque muestra que hay "cada vez más gente que está dispuesta a decir las cosas como son", afirmó la joven.

"Es la realidad y a ella vamos a tener que adaptarnos", insistió la creadora del movimiento Fridays For Future (Viernes por el Futuro) y de las huelgas escolares para reclamar más acciones contra el calentamiento global por parte de los Estados.

La joven activista sostuvo que no se puede enfrentar la realidad “sin decir las cosas tal y como son”. "Así que esto es algo que puede ayudar a que la gente se despierte, lo cual es muy útil", subrayó Thunberg, quien consideró que el informe permite "abrir los ojos", lo que es mejor que una "falsa tranquilidad".

"Algunos están tan obsesionados con la idea de no asustar a la gente que no quieren hablar de la crisis climática. Pero por mi experiencia con la gente que he conocido es completamente lo contrario", sostuvo desde Estocolmo. "Lo peor es cuando no queremos afrontar la realidad y le restamos importancia a las cosas, diciendo 'todo va a ir bien, no te preocupes' o 'estamos haciendo todo lo que podemos' cuando no es cierto", argumentó la joven.