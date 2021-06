Una de las eventuales aliadas que Juntos por el Cambio salió a cuestionar el festival de disputas por el cierre de listas que viene protagonizando la alianza opositora. "Me preocupa que no haya una buena agenda en los sectores de la oposición. El Gobierno Nacional es un desastre pero, la verdad es que no hay una oposición que esté discutiendo el plan antinflacionario. Hoy, están discutiendo los cargos", disparó Margarita Stolbizer, quien reapareció en la arena política tras su acercamiento al macrismo. La dirigente del GEN también es buscada para formar otra coalición por el sector de Florencio Randazzo. "Hay que dejar de pensar en coaliciones para ganar elecciones y pensar en gobernar haciéndolo bien", planteó la dirigente, que hace años rompió con la UCR, fue aliada de Elisa Carrió -no prosperó- y presentó denuncias por presunta corrupción contra Mauricio Macri.

A comienzos de este año, Stolbizer planteó que la presidencia de Macri "fue un desastre" y que la gestión de María Eugenia Vidal "tampoco fue buena". No obstante, admitió: “Tengo un nivel de diálogo importante con miembros de Juntos por el Cambio”. "Converso con Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Emilio Monzó. Busco avanzar en una discusión sobre la agenda”, indicó. "Estoy mucho más cerca de la coalición opositora por algunos datos objetivos. Cuando la ciudadanía eligió, puso a los que están gobernando en un lugar y a todo el resto en la oposición. Es un elemento objetivo que me reúne en un espacio común con la coalición de Juntos por el Cambio”, planteó Stolbizer, a quien los últimos movimientos del espacio no parecen convencer del todo.