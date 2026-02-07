Omitir para ir al contenido principal
Tenía deudas millonarias generadas por la administración libertaria

El Gobierno disolvió IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas

Lo oficializó hoy en el Boletín Oficial y creó dos nuevas entidades autárquicas, una para el personal militar y otra para las fuerzas federales de seguridad.

Argentina, servicio militar voluntario
Argentina, servicio militar voluntario Argentina, servicio militar voluntario (archivo)

El buen clima externo dio respiro al mercado local

Repunte de bonos y activos

El acuerdo con EE.UU impacta en el precio de los fármacos

Medicamentos con patentes flexibles

Por Mara Pedrazzoli

La Procuración se retira del expediente

Un favor de Milei para Macri, Caputo y Sturzenegger: el Estado deja de querellar en la causa por la deuda con el FMI

Comunicadores y abogados rechazaron la medida del Gobierno

Críticas a la oficina del relato libertario

Acto en conmemoración de los 213 años de la Batalla de San Lorenzo

Milei viaja a Santa Fe para entregar el sable corvo de San Martín

Otra presentación oficial del entendimiento bilateral

El Gobierno celebró el acuerdo con Estados Unidos: “Cerrados somos débiles, integrados somos grandes”

Descartó un paro general

La CGT convocó una movilización al Congreso contra la reforma laboral

En la primera semana de febrero, registraron una suba de 2,5%

Los alimentos vuelven a empujar la inflación

El buen clima externo dio respiro al mercado local

Repunte de bonos y activos

Producción de manufacturas cayó 3,9% interanual

La industria se va a pique

El Gobierno presentó el acuerdo de sumisión a EE.UU en Casa Rosada

La entrega avanza al ritmo acelerado de Trump

Por Mara Pedrazzoli

Una pasajera presentó la demanda y esto sienta precedente para muchos casos similares

Un fallo declaró culpable a Uber por la violación de un chofer

Mejora la salud del chico de 8 años

Inminente traslado de Bastián Jerez a un mes del choque en Pinamar

La marcha antifascista y antirracista

La náusea

Por Raquel Robles

El país llegó a veinte donantes por millón de habitantes

2025 fue año récord en donación de órganos

El lateral de Vélez estará ocho meses sin jugar

Jano Gordon se rompió los ligamentos cruzados

El español Nikolás Sánchez Izquierdo hizo la denuncia en el Challenger de Rosario

Por las apuestas amenazaron a un tenista

El líder Arsenal puede tomar más ventaja en la cima del torneo

Fecha clave en la Premier League

Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, será uno de los tres representantes en Milano-Cortina

Comienza la participación argentina en esquí alpino en los JJOO de invierno