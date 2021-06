El gobierno de Israel decidió postergar hasta agosto la entrada de turistas al país, que estaba prevista para el primero de julio y fue demorada a causa de un preocupante aumento en los contagios de coronavirus. La decisión, que hasta el momento prevé únicamente el ingreso a Israel de turistas vacunados, fue anunciada por la oficina del flamante primer ministro Naftali Bennett y llega en el marco de una serie de nuevas medidas para frenar el avance de la pandemia.

Esas medidas incluyen el aumento de las multas por violar la cuarentena, un incremento del monitoreo de las cadenas de contagio y una campaña de vacunación más activa entre niños de 12 a 15 años. Llegan a una semana de haberse levantado la obligación de usar barbijo en interiores y en un contexto de preocupación en el país por la propagación de la variante Delta, a la que se le atribuye el repunte de casos de coronavirus, que superaron el centenar por segundo día consecutivo.

"La desenfrenada variante Delta"

"Nuestro objetivo en este momento, ante todo, es proteger a los ciudadanos de Israel de la desenfrenada variante Delta", dijo el primer ministro Naftali Bennett durante una reunión con miembros del Ejecutivo y especialistas, aunque agregó que la intención es hacerlo de forma que no se altere demasiado la vida de la población.

"Queremos limitar al máximo los daños a la vida diaria. Por eso hemos decidido actuar lo antes posible para evitar pagar un precio más alto más adelante, tomando medidas rápidas. Si cumplimos las reglas y actuamos con responsabilidad, juntos lo lograremos", aseguró Bennett. El premier ultranacionalista resaltó que el gobierno hace frente al aumento de casos como si fuera un nuevo brote y remarcó: "Nuestro objetivo es ponerle coto, tomar un balde de agua y echarlo encima del fuego mientras este aún sea pequeño".

Aún no hay inmunidad de rebaño

Por su parte el director general del ministerio de Salud israelí, Hazi Levi, destacó que el país todavía no alcanzó la inmunidad de rebaño y agregó que el repunte de contagios es motivo de preocupación. Levi resaltó que los viajeros que salgan de Israel tendrán que firmar una declaración en la que se comprometen a no viajar a países designados como "puntos calientes", entre ellos Rusia, India, Sudáfrica, Médico, Brasil y Argentina.



"Debemos evitar los viajes a destinos en los que el virus es rampante y remodelar nuestras políticas de cuarentena", sostuvo Levi en una entrevista brindada a la emisora radial Kan. El gobierno israelí decidió este miércoles posponer la fecha en la que los turistas podrán ingresar al país de julio a agosto.

Mientras que la entrada de extranjeros con visado de turista está prohibida desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, el mes pasado se autorizó el ingreso de grupos de turistas vacunados en viajes organizados por agencias autorizadas y bajo estrictas medidas de prevención. Así, las autoridades impondrán multas de 5.000 shekels (cerca de 1538 dólares) a todas aquellas personas que mientan en la declaración.

En paralelo, se autorizó a imponer cuarentena a israelíes que se hayan recuperado de la covid-19 o que hayan sido vacunados contra la enfermedad en caso de que hayan estado en países de riesgo, mientras que también entrarán en cuarentena aquellos contactos de personas contagiadas con la variante Delta.

Entre los turistas que planeaban llegar a Israel las reacciones fueron dispares. "No me sorprende la medida, pero estoy decepcionado porque sentí que Israel era intocable cuando se trataba de coronavirus y pensé que la apertura sería a tiempo", le dijo Jamie Hayeem al diario Jerusalem Post. Otra futura viajera, Gaby Danziger, aseguró: "Estoy muy triste. Esperaba este viaje con ansias, pero me alegro de que el país esté tomando las precauciones necesarias para mantenerse a salvo".

El miércoles, por segundo día consecutivo, se registraron más de 100 nuevos contagios, algo que no sucedía desde hacía meses y que las autoridades israelíes creen que se debe a la llegada de la nueva cepa de coronavirus desde el extranjero. Según las últimas cifras difundidas por el ministerio de Salud, Israel cuenta actualmente con 554 casos activos de covid-19, de los cuales 26 se encuentran en estado grave. La cifra total de contagios se elevó a 840.225, mientras que los muertos son 6.428.

Muchos de los infectados con la nueva variante son pacientes que ya estaban vacunados, algo que encendió las alarmas en el país, donde más de cinco de los poco más de nueve millones de habitantes fueron inmunizados y la pandemia había dejado de ser una preocupación.

Vacunación en adolescentes

Las autoridades avisaron que, de no bajar las cifras de contagios, se volverá a imponer el uso de barbijo en espacios cerrados. Además, considerando que una parte importante de los nuevos casos fueron detectados en escuelas y tras consultar con expertos, Bennett y el ministro de Salud, Nitzan Horowitz, acordaron acelerar la vacunación en niños de entre 12 y 15 años, acompañada de una campaña publicitaria. Hasta el momento, unos 250 estudiantes y 50 profesores en Israel dieron positivo por el nuevo virus.

Para hacer frente al nuevo brote, el gobierno de coalición decidió establecer un gabinete de coronavirus distinto al del saliente primer ministro Benjamin Netanyahu. Este incluye a su reemplazante Naftali Bennett, el ministro de Salud Nitzan Horowitz, el ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid, el titular de la cartera de Defensa Benny Gantz, el ministro de Finanzas Avigdor Liberman, el ministro de Justicia Gideon Sa'ar y la ministra del Interior Ayelet Shaked, considerada la más dura de la variopinta coalición de cambio.