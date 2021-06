Este jueves el Senado será protagonista de una nueva ampliación de derechos. A partir de las 14, la Cámara Alta sesionará para convertirá en ley tanto el proyecto de "Zonas Frías" - que amplía el subsidio patagónico a las tarifas de gas a más de 3 millones nuevos hogares en distintas provincias del país - como la iniciativa de cupo laboral travesti-trans. Los dos proyectos fueron aprobados en la Cámara de Diputados con el apoyo de todos los bloques, por lo que tienen el camino allanado para ser sancionados con una holgada mayoría. A su vez, el temario de la sesión incluirá la prórroga del DNU que establece las restricciones por la pandemia y una iniciativa de ayuda económica a los transportistas escolares.

La vicepresidenta Cristina Fernández convocó para este jueves a una sesión especial de alto voltaje político y social. Una vez aprobado el decreto parlamentario que prolonga por dos meses la actividad mixta en la Cámara Alta, uno de los primeros proyectos a debatir será el de "Zonas Frías", el cual amplía el régimen de beneficios en las tarifas de gas que pagan los usuarios que viven en la Patagonia, la Puna y Malargüe. La nueva norma incorpora a más de tres millones de habitantes de los municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas. El texto establece un descuento general del 30 por ciento, y lo lleva hasta un 50 por ciento para los casos de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados (hasta 4 salarios mínimos), del monotributo social y usuarios que perciben seguro de desempleo.

El otro proyecto que genera grandes expectativas es el de "Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero 'Diana Sacayán - Lohana Berkins'". La iniciativa - que lleva el nombre de dos históricas militantes del colectivo trans - establece un cupo no inferior al 1 por ciento del total de los cargos en organismos de los tres poderes del Estado, entes públicos no estatales, organismos descentralizados o autárquicos y empresas y sociedades del Estado. "No podemos dilatar más la ampliación de derechos para las personas del colectivo travesti-trans, se trata de un profundo acto de justicia e inclusión social", sostuvo la senadora Inés Blas (FdT) durante el plenario de comisiones que dio dictamen al proyecto. Entre otros puntos, la ley de cupo laboral trans prevé incentivos en las contribuciones patronales en caso de contratar personal de este colectivo, así como también contempla el acceso a créditos en el Banco Nación con tasa preferencial para el financiamiento de proyectos productivos.



Por último, el Senado aprobará el último DNU presidencial que estableció las medidas sanitarias hasta el 25 de junio con el objetivo de mitigar la segunda ola de coronavirus. La mayoría automática del oficialismo le permitirá aprobarlo sin problemas, pero se espera que haya varios cruces con la oposición debido al proyecto de Emergencia Covid que aguarda para ser sancionado en la Cámara de Diputados. A su vez, les senadores tratarán el proyecto de ley que aumenta el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros para ser destinado a los transportistas escolares, a raíz de la crisis en la que está sumergido ese sector por la pandemia.