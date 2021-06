En Tierra del Fuego, una mujer reclama a la Justicia de Familia para que su hija, una niña de 10 años, no esté obligada a llevar en el DNI el apellido de su padre biológico, condenado en 2015 a ocho años de prisión por abusar de la chiquita. El documento, tal como está, le genera a la niña “problemas psicológicos”, porque “ante cualquier trámite administrativo e incluso en trabajos prácticos de la escuela, queda expuesta a referirse a la situación del abuso”, detalló la madre. “Mi hija tiene miedo. No nos dejan vivir tranquilos. El violador ya no es parte de nuestra familia. No lo queremos más y necesitamos que esto se termine”, añadió la mujer.

La abogada Verónica Argüello recordó que la niña fue abusada por su padre cuando tenía 3 años, mientras que dos años más tarde el hombre fue condenado por la justicia a 8 años de prisión. “En el fallo, el tribunal omitió algo que es habitual: notificar al juez de Familia para que proceda a la privación de los derechos de responsabilidad parental (lo que antes era la patria potestad) sobre el padre, y a la supresión del apellido del abusador en el DNI”, detalló Argüello. Por eso, luego la madre tuvo que iniciar un juicio distinto ante la justicia de familia, reclamando por ambos pedidos, lo que implicó un extenso trámite y nuevos perjuicios para la nena.

“En ese juicio tuvo que volver a declarar la niña, lo que significó una revictimización. Y además durante todo el proceso, como la responsabilidad parental seguía sin definirse, la madre no podía viajar fuera de la provincia porque seguía compartiendo la patria potestad con quien ya estaba condenado por abuso y encarcelado”, refirió la abogada.

El pedido originalmente había tenido respuesta favorable, pero un error en el oficio enviado al Registro Civil de Tierra del Fuego “cuando se emitió el DNI nuevo, la madre se encontró con que en el dorso del documento sigue figurando” que la niña es hija del abusador. “Hemos solicitado cambiar eso pero el registro de la provincia nos sigue negando el pedido”, explicó Argüello.