Desde Santa Fe

Omar Perotti dijo que el proceso en la Legislatura para suspender y destituir a Marcelo Sain como director del Organismo de Investigaciones del MPA por hechos que se remontan a su gestión en el gabinete tiene “una clara connotación política”. “Hay instancias que no pueden mezclarse”, planteó el gobernador al advertir sobre las consecuencias que tendrá para la provincia si los que denuncian al ex ministro son los mismos que lo acusarán y juzgarán. “Esta situación va a traer muchos cimbronazos”, alertó en obvia referencia a que Sain defenderá sus derechos adquiridos en el cargo. Perotti ensayó ayer varias definiciones políticas. Las restricciones por la pandemia –explicó- dieron resultados para bajar el nivel de contagios, pero la vuelta a clases presenciales depende de la alta ocupación de camas críticas, que no baja. “No es clases si o clases no”. “Entiendo a los que pelean por la educación de sus hijos o mayor actividad económica. Si cualquiera de ellos necesita una cama crítica, lo primero que me van a pedir por sobre un día de clases o una hora de trabajo, es que esa cama esté para su hijo, su padre, su madre. Este es el nudo. No es clases si, o clases no. Entonces, lo primero a decidir es si hay camas para atender a todos los santafesinos”. Lo consultaron por las elecciones que vienen. “Hay que ponerlas en su justo lugar, no por encima de las otras cosas”, como la crisis sanitaria. Y acerca de quién define la lista de candidatos a diputados y senadores nacionales del peronismo, Perotti les pidió a los dirigentes de su partido “madurez” para sintetizar “una propuesta para los santafesinos”. “Sería deseable llegar a un entendimiento” y eso “no es alguien que tiene una lapicera y se pone a escribir”, sorprendió.

*La defensa de Sain. “Me gustaría que Santa Fe recupere institucionalidad”, dijo Perotti por LT9 cuando le recordaron el proceso que radicales, socialistas, macristas y senadores de Armando Traferri le iniciaron a su ex ministro para suspenderlo y removerlo de su cargo de director del Organismo de Investigaciones del MPA. “Hay algunos tratamientos que no son igualitarios, que no tienen los mismos plazos, ni los mismos tiempos. Hay que analizar con cautela esta situación. Me preguntan si me gusta que pasen estas cosas en la provincia y les dijo que no, en absoluto”. “Hay instancias que no pueden mezclarse”, dijo Perotti al advertir que los que denunciaron a Sain son los mismos que luego lo acusarán y juzgarán en la Legislatura. “Esta situación va a tener muchos cimbronazos” porque responde a una “clara connotación política”. Lo de Sain “no tiene que ver con la urgencia de la gente, sino con otras cosas”. El gobernador pidió ocuparse de los “temas de real interés y valía para la gente”. “Santa Fe debe recuperar su institucionalidad”, reclamó.

*30.000 por día. Las restricciones de circulación fueron efectivas porque “frenaron el ascenso de la curva de contagios que nos llevaba a los 4.000 casos” por día, dijo Perotti. “Aplanó la curva, pero la sostiene en un nivel alto. No nos gustan estos números altos”. La clave para liberar actividades y volver a clases presenciales es la cantidad de camas críticas ocupadas, que no bajan. “Esta segunda ola se ha mostrado mucho más resistente a bajar la ocupación de camas. En la primera ola las ocupaban los mayores de 60 y hoy son los de 50 a 60. Eso significa que la vacuna es efectiva y ha generado una protección importante. Lo central es mantener fuerte el nivel de testeos que nos permite frenar los contagios” y ritmo de vacunación, está demostrado que podemos vacunar 30.000 personas por día sin ningún inconveniente”.

*Clases si, clases no. Un falso dilema para Perotti. “Entiendo a quienes pelean por educación de sus hijos o mayor actividad económica. Pero si cualquiera de ellos necesita una cama crítica, lo primero que me va a pedir por sobre un día de clases o una hora de trabajo, es que esa cama esté para su hijo, su padre, su madre. Este es el nudo. No es clases si, o clases no. Entonces, lo primero a decidir” para aumentar la cantidad de escuelas con clases presenciales “es si hay camas en las unidades de terapia intensivas para atender a todos los santafesinos”. “Lo más importante es la vida de las personas. Podemos recuperar actividad económica, el aprendizaje, pero lo que se recupera es la vida, entonces el mayor esfuerzo está puesto ahí”. El gobernador dijo que “la reducción de casos y ocupación de camas será a favor de la educación y la presencialidad en las escuelas”. “Hoy casi todas las localidades de la provincia, salvo 19, tienen clases presenciales en nivel inicial y primario. El deseo que si esto se mantiene a la baja, podamos ampliar ese número. No queremos ser imprudentes. Es una meseta alta, pero si hay algún beneficio será a favor de la presencialidad”.

*Unidad sin lapicera. Perotti dijo que el peronismo es “amplio” a la hora de definir las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales. “Sería deseable llegar a entendimiento” entre los sectores internos del PJ, pero eso “no es alguien que tiene una lapicera y se pone a escribir nombres”. “Lo que deseamos es que los dirigentes de cada espacio interno tengan madurez para encontrar una propuesta para los santafesinos, en el marco de lo que estamos viviendo”, que es la pandemia. El gobernador coincidió que las parlamentarias serán “importantes para la marcha del gobierno nacional”. “Tendrán una impronta marcada” en el resto del período de Alberto Fernández, hasta 2023 y no descartó una “fuerte polarización” en las urnas. “Lo que deseamos es haya el mayor nivel de diálogo entre los dirigentes del PJ, que todos estén a la altura de la situación que vivimos y tengan la madurez para encontrar una propuesta para los santafesinos”, en ese contexto. “La cabeza del grueso de la gente no está en una elección. Hay que hacerla. Pero también ponerla en su justo lugar, no por encima de las otras cosas”, cerró.