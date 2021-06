El médico Bernardo Biella, actual candidato a diputado provincial y colaborador del gobierno en temas sanitarios vinculados a la pandemia, denunció el jueves que al menos siete personas de un mismo grupo familiar fallecieron de Covid 19, luego de haber participado de una fiesta clandestina en Coronel Moldes (departamento La Viña).



Según el relato del galeno a la periodista Elisa Zamora de radio Cadena 3, el festejo habría tenido lugar hace un mes y al menos hasta el martes, fallecieron la madre de la cumpleañera y al menos 6 de los tíos de la chica. O sea que fallecieron 7 de 9 hermanos que asistieron al evento.

Según el audio al que pudo acceder Salta/12 el médico afirmó que hace cuatro semanas se realizó una fiesta de quince años en Coronel Moldes y 14 días después la madre de la cumpleañera y seis de sus hermanos “fueron cayendo en terapia intensiva de a uno…hay un virus más agresivo que se transmite más rápido en las fiestas clandestinas”, advirtió el médico al sostener que las personas que murieron tenían entre 65 y 80 años.

Ayer el intendente de Coronel Moldes, Omar Carrasco, junto a la gerenta del Hospital Anzoátegui, Adriana Colque, y el delegado de la Policía local, salieron a desmentir a Biella. En un video que circuló por las redes sociales, Carrasco sostuvo la necesidad de aclarar lo acontecido tras las declaraciones de Biella.

“Queremos llevar tranquilidad que nada de aquello ocurrió. No hay esa cantidad de fallecidos de una misma familia en 2021. No hubo fiestas autorizadas en la localidad. Ni se ha detectado una fiesta clandestina o evento de esa envergadura. Y no hay censada una situación como esa”, afirmó el mandatario comunal.

Agregó que tampoco existen registros que demuestren la versión en los casos que tiene a su cargo el Hospital Papa Francisco, que es de la capital salteña y centro de referencia de Covid. “Queremos desmentir los dichos vertidos y solicitar al doctor Biella que ante lo que denunció se comunique a fin de que los aclare”.

Por su parte, la directora de Epidemiología de la provincia, Analía Acevedo, dijo a Salta/12 que ante la novedad registrada en los medios se hizo la investigación “y lo que tenemos es que hay una situación similar que ocurrió en agosto del año pasado, cuando cuatro personas de una misma familia fallecieron”, tras haber compartido una reunión. Sin embargo, negó que exista registrada una situación que involucre esa cantidad de personas fallecidas dentro de un mismo grupo familiar.

Ayer se pudo conocer que Biella afirmó que se enteró de este caso de muertes en esa familia porque uno de los fallecidos era su paciente. En una breve respuesta que dio a este medio, el profesional ratificó su denuncia.